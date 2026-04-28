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巴西10月總統大選 專家：美國角色複雜引關注

中央社／ 聖保羅27日專電
巴西總統魯拉。美聯社
巴西總統魯拉。美聯社

巴西10月總統大選在即，佛羅里達國際大學教授卡薩隆斯接受BBC巴西新聞網專訪指出，美國總統川普與巴西總統魯拉保持互動，同時與前總統波索納洛家族關係密切，顯示美方在巴西政局中扮演複雜角色。

卡薩隆斯（Guilherme Casarões）分析指出，美國近期介入巴西前國會議員拉馬堅（Alexandre Ramagem）在美遭拘押與釋放事件，凸顯波索納洛（JairBolsonaro）陣營仍能影響白宮。雖然美國總統川普（Donald Trump）未必公開支持波索納洛之子、巴西參議員福拉畢歐（Flávio Bolsonaro）參選，但相關爭議可能成為選戰攻防焦點。

拉馬堅是巴西前情報局長，因涉及推翻民主制度的陰謀，2025年底被判處超過16年徒刑，目前屬於「已定罪的逃犯」。

卡薩隆斯指出，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在外交上力求維持與美國合作，尤其在打擊跨國犯罪方面，以避免美方將巴西幫派列為恐怖組織，造成主權爭議。然而，這也可能被對手陣營操作為「縱容犯罪」的指控，影響中間選民觀感。

魯拉尚未正式宣布競選連任，但多次公開表態顯示他極可能參加今年大選，除非健康或重大政治變局迫使退場。

福拉畢歐已公開宣布參選，目前屬於「預備候選人」，需等到8月正式登記後才算法律上確定。

卡薩隆斯強調，對川普而言，巴西並非當前首要議題，美國正面臨伊朗衝突與能源價格壓力。但他認為，無論魯拉或福拉畢歐勝出，巴西在區域外交與美國戰略中都具重要地位。美方可能選擇保持低調，以避免直接介入巴西選舉。

卡薩隆斯提醒，巴西選戰高度極化，任何涉及美國的外交摩擦都可能被轉化為選舉語言，成為左右選情的潛在因素。

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