梅爾茨：烏克蘭入歐須先停戰 和平恐涉領土調整

德國總理梅爾茨今天表示，歐盟無法接納處於戰爭的國家加入歐盟，烏克蘭入歐前提是須與俄羅斯達成和平協議，屆時烏克蘭可能必須面對部分領土不再屬於烏克蘭的現實。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前提出希望於2027年加入歐盟。根據德國聯邦政府新聞稿，梅爾茨今天在一場學生座談中回應，烏克蘭2027年加入歐盟的構想不切實際，甚至到2028年也難實現。

梅爾茨（Friedrich Merz）說：「我們無法讓一個仍處於戰爭中的國家加入歐盟，戰爭必須先結束。」他並指出，除了結束戰爭，烏克蘭仍須在法治與反貪腐等層面達到入歐標準，並在開放邊境與參與歐洲單一市場方面完成準備，整體而言將是一段漫長過程。

他同時強調，他上週在賽普勒斯（Cyprus）舉行的歐盟峰會中提議，可讓烏克蘭代表先以無投票權身分，參與歐洲理事會、歐洲議會及歐盟執委會會議。

今年3月，梅爾茨訪美時仍向美國總統川普（DonaldTrump）強調，烏克蘭的領土歸屬由烏克蘭人自行決定。今天談及領土問題，梅爾茨則說：「未來某個時候，希望能與俄羅斯簽署和平條約，屆時烏克蘭部分領土可能將不再屬於烏克蘭。」

梅爾茨認為，若入歐案交付公投，澤倫斯基須有能力向民眾說明歐洲整合前景，展示「我為你們打開了通往歐洲的道路」。他因此呼籲歐盟啟動具「可信度且不可逆」的整合進程，為烏克蘭最終成為會員國鋪路。

梅爾茨今天造訪卡羅勒斯．馬格諾斯文理中學（Carolus-Magnus-Gymnasium），是「歐盟專題日」（EU-Projekttag）的一部分。該活動自2007年由德國擔任歐盟輪值主席國期間發起，重點之一為由政治人物走入校園，向年輕世代介紹歐洲政治。