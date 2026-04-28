快訊

鋒面明起2天影響台灣！不排除雷雨轟全台 氣溫起伏劇烈

獨／高雄色警官邀女警開房間性騷擾行為成立 將記過拔主管職

115會考衝刺／英文學會「避雷」2大類陷阱題 培養1能力擺脫死讀書

聽新聞
0:00 / 0:00

梅爾茨：烏克蘭入歐須先停戰 和平恐涉領土調整

中央社／ 柏林27日專電
德國總理梅爾茨。（歐新社）
德國總理梅爾茨。（歐新社）

德國總理梅爾茨今天表示，歐盟無法接納處於戰爭的國家加入歐盟，烏克蘭入歐前提是須與俄羅斯達成和平協議，屆時烏克蘭可能必須面對部分領土不再屬於烏克蘭的現實。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前提出希望於2027年加入歐盟。根據德國聯邦政府新聞稿，梅爾茨今天在一場學生座談中回應，烏克蘭2027年加入歐盟的構想不切實際，甚至到2028年也難實現。

梅爾茨（Friedrich Merz）說：「我們無法讓一個仍處於戰爭中的國家加入歐盟，戰爭必須先結束。」他並指出，除了結束戰爭，烏克蘭仍須在法治與反貪腐等層面達到入歐標準，並在開放邊境與參與歐洲單一市場方面完成準備，整體而言將是一段漫長過程。

他同時強調，他上週在賽普勒斯（Cyprus）舉行的歐盟峰會中提議，可讓烏克蘭代表先以無投票權身分，參與歐洲理事會、歐洲議會及歐盟執委會會議。

今年3月，梅爾茨訪美時仍向美國總統川普（DonaldTrump）強調，烏克蘭的領土歸屬由烏克蘭人自行決定。今天談及領土問題，梅爾茨則說：「未來某個時候，希望能與俄羅斯簽署和平條約，屆時烏克蘭部分領土可能將不再屬於烏克蘭。」

梅爾茨認為，若入歐案交付公投，澤倫斯基須有能力向民眾說明歐洲整合前景，展示「我為你們打開了通往歐洲的道路」。他因此呼籲歐盟啟動具「可信度且不可逆」的整合進程，為烏克蘭最終成為會員國鋪路。

梅爾茨今天造訪卡羅勒斯．馬格諾斯文理中學（Carolus-Magnus-Gymnasium），是「歐盟專題日」（EU-Projekttag）的一部分。該活動自2007年由德國擔任歐盟輪值主席國期間發起，重點之一為由政治人物走入校園，向年輕世代介紹歐洲政治。

梅爾茨

延伸閱讀

川普熱線普亭、澤倫斯基 稱「對話良好」 歐擬對俄祭新一波制裁

相關新聞

巴西10月總統大選 專家：美國角色複雜引關注

巴西10月總統大選在即，佛羅里達國際大學教授卡薩隆斯接受BBC巴西新聞網專訪指出，美國總統川普與巴西總統魯拉保持互動，同...

教室禁手機有效降低學生分心？背後還有更棘手的大魔王

各國教育單位都在努力跟手機奮戰，全美10萬名教師問卷回應結果顯示：推行教室零手機確實有助於提升成績，但是學生同時出現焦躁、不安與不專心。禁令可移除分心源頭，但無法萌生專注力。「養機場」不夠看，比手機更恐怖的大魔王就在身邊！學生是否具備重新分配注意力的能力，才是學習成敗的真正分水嶺。

梅爾茨：烏克蘭入歐須先停戰 和平恐涉領土調整

德國總理梅爾茨今天表示，歐盟無法接納處於戰爭的國家加入歐盟，烏克蘭入歐前提是須與俄羅斯達成和平協議，屆時烏克蘭可能必須面...

亞太軍費增幅16年最大 2025年成長8.5%至6,810億美元

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）指出，2025年全球軍事支出達近2.9兆美元，連續第11年成長，其中亞太國家軍事支出創16年來最大增幅，台灣年增14%至182億美元。

俄擬與北韓簽5年軍事合作計畫

北韓（簡稱朝）領袖金正恩廿六日在平壤，和到訪的俄羅斯國防部長別洛烏索夫及俄國國家杜馬（下議院）議長沃洛金會面。根據俄國官媒塔斯社報導，俄朝今年準備簽署自二○二七至二○三一年的五年軍事合作計畫。南韓專家分析，這代表俄朝可能將進入同盟制度化的階段。

札波羅熱核電廠遇襲釀1死…俄控烏克蘭無人機攻擊 IAEA將調查

俄羅斯當局任命的烏克蘭札波羅熱核電廠管理階層今天在通訊軟體Telegram發文表示，烏克蘭無人機攻擊俄軍控制的札波羅熱核...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。