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大毒梟斃命後潛在接班人被捕 墨西哥販毒集團再受打擊

中央社／ 墨西哥蒙特雷27日綜合外電報導

墨西哥安全部長賈西亞今天表示，特種部隊在西部納耶瑞州（Nayarit）逮捕勢力龐大的哈里斯科新世代販毒集團高階指揮官佛羅雷斯。

路透社報導，綽號「園丁」（El Jardinero）的佛羅雷斯（Audias Flores）是哈里斯科新世代（Jalisco NewGeneration Cartel）在沿墨西哥太平洋岸大片地區的區域指揮官，被外界視為該販毒集團前首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）的潛在接班人。

當局展開安全行動，2月將人稱「金髮男」（ElMencho）的歐塞奎拉擊斃。

賈西亞（Omar Garcia Harfuch）在社群平台X發文指出，美方提出相關指控，墨西哥當局發布逮捕令後展開這項逮捕行動。發文內容稱：「他同時也是美國當局要求引渡的通緝犯，美國政府懸賞500萬美元追緝他。」

美國財政部於2021年就將佛羅雷斯列為「重要外國毒品走私犯」，美國大陪審團當時指控他涉及串謀分銷古柯鹼和海洛因等多項罪名。

多位安全分析師認為佛洛雷斯是少數具備接手哈里斯科新世代集團領導地位實力的區域首腦之一。繼歐塞奎拉遭到擊斃後，這次逮捕行動對這個墨西哥販毒集團再度造成沉重打擊。

墨西哥今夏將與美國、加拿大共同主辦國際足總世界盃（FIFA World Cup），國內治安情勢正受到外界高度關注。

販毒 墨西哥 特種部隊

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