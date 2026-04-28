阿根廷總統與媒體僵局加劇 禁止記者進入總統府

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）政府今天第3天禁止記者進入總統府，與媒體之間的僵局加劇。

法新社報導，米雷伊是美國總統川普的堅定盟友，自2023年12月上任以來與媒體關係動盪，曾多次辱罵媒體。

米雷伊政府本月23日和24日禁止具採訪資格的記者進入總統府羅沙達大廈 （Casa Rosada），同時調查有關「非法間諜活動」的指控。記者今天到總統府時再次被拒於門外。

總統府維安單位正調查「全面新聞」（TodoNoticias）頻道兩名記者，他們涉嫌未經授權在總統府內的限制區域拍攝。

這兩名記者宣稱有取得許可，且拍攝區域經常有校外教學的學生參觀。

阿根廷「金融日報」（Ambito Financiero）已向法院聲請緊急裁定，強制政府恢復入內採訪權。

阿根廷媒體協會控訴這項禁令「直接衝擊言論自由和取得資訊的權利，即民主制度基石」。米雷伊對批評聲浪不以為意。天主教會則表示願意調解這場僵局。