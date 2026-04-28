川普陰影籠罩 傳北約考慮不再每年舉行峰會

路透社引述6名消息人士說法報導，北大西洋公約組織考慮終止近年來每年召開高峰會的做法，此舉可望避免美國總統川普任期最後一年可能出現的緊張互動場面。

北大西洋公約組織（NATO）共有32個會員國。報導說，川普政府多次嚴厲批評其中許多會員國，最近更斥責部分盟國未能進一步協助美國對伊朗的軍事行動。

北約77年歷史中，峰會召開頻率有所不同，但自2021年以來各國領袖每年夏季會晤，今年將於7月7日和8日在土耳其首都安卡拉齊聚一堂。

不過1名資深歐洲官員和5名來自北約會員國的外交官告訴路透社，部分會員國正推動放慢節奏。

北約會員國尋求降低戲劇性、提升決策品質

一名外交官表示，2027年預定在阿爾巴尼亞舉辦的峰會很可能會延至秋季舉行，北約也正考慮2028年是否完全不召開峰會。2028年是美國總統大選年，也是川普在任的最後完整年度。

另一名外交官說，部分國家正推動每兩年舉行一次峰會，並說目前尚未做出任何決定，北約秘書長呂特（Mark Rutte）將擁有最終決定權。

一名北約官員回應路透社提問時說：「北約將持續舉行國家元首與政府首長的定期會議，北約盟國在峰會之間將持續就共同安全事務商議、規劃及決策。」

兩名消息人士提到川普是因素之一，但也有多人指出背後還有更全面的考量。

部分外交官與分析人士長久以來認為年度峰會會帶來追求吸睛成果的壓力，進而分散對長期規劃的注意力。

一名外交官表示：「與其舉行糟糕的峰會，不如減少峰會次數。反正我們本來就工作繁重，也都很清楚自己的任務。」另一名外交官說：「會議討論與決策的品質才是衡量聯盟實力的真正指標。」

川普陰影持續籠罩北約會議

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）非常駐資深研究員柏利（Phyllis Berry）寫道：「減少高調的峰會將有助北約專注自身事務，並減少近年許多跨大西洋互動中出現的戲劇性場面。」

她上週在智庫官網刊登的文章中指出，北約在冷戰時期僅舉行8次峰會。她形容川普第1任期內的前3次北約峰會「引發爭議，主要是他抱怨盟國國防支出低」。

今年的峰會似乎也將充滿緊張氣氛。

美國對伊朗開戰時未事先知會或諮詢盟國。北約盟國拒絕提供川普所要求的支援後，川普公開質疑美國是否應遵守北約共同防禦條款，甚至表示正考慮退出北約。他數月前還表態想要接管格陵蘭（Greenland）。格陵蘭是北約會員國丹麥的自治領地。