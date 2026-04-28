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印尼首都近郊驚傳火車對撞事故 受害者人數不明

中央社／ 雅加達27日綜合外電報導

印尼多家媒體報導，首都雅加達附近勿加西市（Bekasi）今天發生兩列火車對撞事故。國營印尼鐵路公司（KAI）表示，現場有受害者，目前正進行疏散作業。

法新社報導，印尼鐵路公司發言人安恩（AnnePurba）在聲明中指出，目前正全力疏散乘客與車上人員，並處理現場受害者。

據報導，這起事故發生在距離雅加達（Jakarta）約25公里處的勿加西帝摩站（Bekasi Timur Station）附近。

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