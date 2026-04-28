印尼首都近郊驚傳火車對撞事故 受害者人數不明

北韓（簡稱朝）領袖金正恩廿六日在平壤，和到訪的俄羅斯國防部長別洛烏索夫及俄國國家杜馬（下議院）議長沃洛金會面。根據俄國官媒塔斯社報導，俄朝今年準備簽署自二○二七至二○三一年的五年軍事合作計畫。南韓專家分析，這代表俄朝可能將進入同盟制度化的階段。

2026-04-28 00:00