俄擬與北韓簽5年軍事合作計畫

北韓（簡稱朝）領袖金正恩廿六日在平壤，和到訪的俄羅斯國防部長別洛烏索夫及俄國國家杜馬（下議院）議長沃洛金會面。根據俄國官媒塔斯社報導，俄朝今年準備簽署自二○二七至二○三一年的五年軍事合作計畫。南韓專家分析，這代表俄朝可能將進入同盟制度化的階段。

根據北韓官媒「朝中社」報導，金正恩與別洛烏索夫就雙方關心的國際和區域情勢交換意見，也討論進一步強化朝俄在政治和軍事上合作的諸多問題。但該報導並未提及別洛烏索夫在會面時向金正恩提出的具體方案內容。

金正恩對別、沃兩人表示，北韓將一如既往，全面支持俄國維護國家主權、領土完整及安全利益的政策。

近來訪朝的俄國政要絡繹不絕。除了廿六日抵朝的別洛烏索夫，金正恩也與廿五日就先抵朝的俄國總統普亭親信沃洛金會面。別、沃兩人共同出席北韓「海外軍事作戰功勳紀念館」完工典禮。該紀念館旨在紀念對俄軍去年收復一度是烏克蘭占領區有功的北韓軍人。

金正恩在上述典禮中致詞時提到，朝俄是「兄弟之邦」，「為了和平與主權並肩作戰」。他還強調朝俄關係強健。

南韓慶南大學教授林乙出說，這是為將來俄烏戰後做準備，朝俄全面合作和加快整合，代表俄朝可能將進入同盟制度化的階段。

南韓國家戰略研究所（Ｋｒｉｎｓ）專家杜鎮浩也說，俄朝將不只是一至兩年的短期合作，而是進展為以五年為單位的中、長期軍事合作；例如聯合軍演、戰略溝通、高層交流、軍隊交流及教育交流等型態，以加強兩國同盟關係，這反映出兩國高度互信。

但南韓高麗大學俄裔學者特蒂斯基認為，由於俄朝關係「幾乎全由俄烏戰爭驅動」，因此俄朝「友誼」未必能在這場戰爭結束後延續多久；普亭要的是北韓供應他彈藥，至於其他都是次要。