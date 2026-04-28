川普憶遇刺 還想留現場「看看」

美國總統川普廿六日接受哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目「六十分鐘」專訪時指稱，廿五日遇刺時，自己一度想留在現場，因此不斷要求試圖緊急帶他撤離的維安人員「等一下」。

該節目主持人歐唐納爾回憶廿五日川普遇刺時，她就在距川普不遠處，現場有疑似槍聲或騷動，有人還聞到火藥味，大家紛紛趴倒。

對是否擔心有人因此受傷，川普答道「並不擔心」；「我了解人生。我們活在一個瘋狂世界」。川普回憶，當他被維安人員緊急撤離時，其實很好奇白宮記者協會晚宴的會場到底發生什麼事，「我想看看究竟怎麼了」。他一直對維安人員說，「等一下、讓我看看」；維安人員則一直請他趴下。

但川普強調，並非在趴下時要求維安人員先讓他看現場的狀況，而是先跟著他們離開，緊接著「他們才請我趴在地上」，於是就和第一夫人梅蘭妮亞一起趴下。

川普說，「我當時心想，自己以前就經歷過幾次這種事」，但梅蘭妮亞沒有，至少沒遇過像廿五日那麼嚴重的狀況；儘管如此，她在如此壓力下仍表現得可圈可點；她非常聰明又堅強，當下就馬上反應過來，知道發生什麼事，而且始終保持警覺。

另外，川普廿六日也在自創社媒真實社群藉由本案寫道，「昨晚發生的事，正是我們偉大的軍方、特勤局和執法單位，還有出於各種不同理由，過去一五○年來每位美國總統，一直要求在白宮內興建一座大型、安全又設有防護的宴會廳原因」。

上述斥資四億美元的白宮東廂改建案包含一座地下碉堡。但美國聯邦法官三月下令地面工程必須立刻停工，直到國會批准。但聯邦上訴法院四月裁定，地面施工可持續至六月。川普廿六日接受美國福斯新聞訪問時也說，這次遇刺唯一的好處是「現在大家都知道這項建案有多迫切了」。