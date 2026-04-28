晚宴槍案 千字宣言曝光 槍手衝川普而來

美國總統川普廿五日出席白宮記者協會晚宴時突遇槍擊，槍手艾倫犯案前約十分鐘，寄給家人一封「反川普宣言」。紐約時報廿六日引述兩名知情的執法人員報導，這份約一千字的宣言顯示，艾倫就是衝川普及其他的政府官員而來。

犯嫌艾倫在該宣言中自稱「友善的聯邦刺客」，並影射川普是戀童癖、強暴犯和叛國者，刺殺的目標是川普政府官員，且將按職位與官階高低排定優先順序，「出席晚宴者都是川普的共犯」，但唯獨排除美國聯調局長（ＦＢＩ）巴特爾。

卅一歲男教師艾倫來自加州托倫斯。他已被羈押，預計廿七日出庭，面臨襲擊聯邦官員及開槍等罪名指控。

美國司法部代理部長布蘭奇說，相關調查仍處於很初步的階段，必須瞭解犯嫌的進一步資料，包括與其他人往來的文字書信，且犯嫌拒絕配合調查。

布蘭奇還說，當局研判犯嫌先搭火車從洛杉磯到芝加哥，再從芝加哥到華府，過去一、兩天就先入住即將舉行這場晚宴的飯店。

根據美國國家廣播公司（ＮＢＣ）取得的反川普宣言，內容並未直接點名川普。但他在信中寫道，「一想到這個政府一切的所作所為，我就暴怒」。

艾倫並寫道，自己鎖定的目標是美國政府官員，不是飯店員工或房客。他也向父母、友人、學生等人道歉，「我不奢求原諒，再次致上誠摯歉意」。

艾倫還寫道，「有人打你右臉，你連左臉也轉過來給他打，這不是基督徒的行為，而是壓迫者罪行的共犯」。

艾倫聲稱，「為了降低傷亡，我會用鹿彈，而非（穿透力較高的）獨頭彈」；他也明言，只要能達成目標，自己願殺害晚宴現場的所有人。

對當天的安檢措施，艾倫嘲笑說，「我一走進飯店，立刻感受到那種傲慢。我帶很多武器進場，卻沒有任何人認為我可能構成威脅；我要是伊朗間諜，大可以帶一挺Ｍ二機槍進來；我真心希望等到這個國家又一次出現有能力的領袖時，這個問題能得到修正」。

對此，川普廿六日則在美國福斯新聞節目「周日簡報」中指稱，讀艾倫的宣言就知道，此人「痛恨基督徒」。巴特爾廿七日表示，ＦＢＩ將和特勤局及國土安全部等聯邦執法單位合作，吸取這次的教訓。

另外，本案發生後幾小時，川普親自召開記者會。他將第一個提問的機會交給白宮記協主席、美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）華裔記者姜偉嘉，並對她大加讚賞。

川普說，「主席女士，我只想說，妳表現得非常出色，這是個多麼美好的夜晚」。當天槍響時，身為主席的姜偉嘉正坐在川普身旁，並在犯嫌被捕後，鎮定地對現場驚魂未定的賓客宣布最新狀況。

姜偉嘉在中國大陸出生，並在美國西維吉尼亞州鄉間長大，雙親在當地經營一家中餐館。