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亞太軍費增幅16年最大 2025年成長8.5%至6,810億美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）指出，2025年全球軍事支出達近2.9兆美元，連續第11年成長，其中亞太國家軍事支出創16年來最大增幅，台灣年增14%至182億美元。圖為中國大陸航空母艦山東艦。新華社
斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）指出，2025年全球軍事支出達近2.9兆美元，連續第11年成長，其中亞太國家軍事支出創16年來最大增幅，台灣年增14%至182億美元。圖為中國大陸航空母艦山東艦。新華社

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）指出，2025年全球軍事支出達近2.9兆美元，連續第11年成長，其中亞太國家軍事支出創16年來最大增幅，台灣年增14%至182億美元。

全球前三大軍費支出國美國、中國大陸與俄羅斯合計開支達1.48兆美元，占全球總支出一半以上。在亞洲與大洋洲等亞太地區，軍事支出達6,810億美元，較2024年增加8.5%，創下該地區自2009年以來最大年度增幅。

SIPRI研究員史卡拉札托說，中國軍費開支已連續30年增長，2025年估計達3,360億美元，「更值得注意的或許是其他國家反應，例如南韓、日本與台灣，都在回應其所感受到的威脅」。

日本2025年軍費開支增加9.7%，達622億美元，相當於國內生產毛額（GDP）的1.4%，創1958年來最高占比；台灣則增加14%，達182億美元。

報告指出，儘管全球最大軍費支出國美國削減預算，2025年全球軍事開支仍較2024年成長2.9%。

史卡拉札托表示，美國支出下滑幅度，已被歐洲與亞洲的增長抵銷，全球又經歷「戰爭與緊張局勢升高的一年」，這也反映出軍事支出占全球GDP比重已升至2009年以來最高水準。

美國2025年軍費為9,540億美元，較2024年減少7.5%，主因是未批准對烏克蘭的新一輪軍事援助。相比之下，華府在過去三年共向基輔承諾提供1,270億美元援助。不過，美國軍費減少只是短暫現象，美國國會已批准2026年軍費超過1兆美元，美國總統川普提出的2027年軍費支出可能增至1.5兆美元。

推升全球軍費成長的主要動力來自歐洲，包括俄羅斯與烏克蘭，歐洲地區軍事開支大增14%，達8,640億美元。史卡拉札托表示，主因是烏克蘭戰爭未歇，以及美國減少參與歐洲事務，要求歐洲加強自身防衛責任。

全球第四大軍費支出國德國在2025年將軍事支出提高24%，達1,140億美元；西班牙則大增50%至402億美元，使軍費開支自1994年來首度超過GDP的2%。

俄烏戰爭使雙方都提高軍事支出，創下軍費占比最高紀錄。俄羅斯軍費增加5.9%，達1,900億美元，相當於GDP的7.5%；烏克蘭則提高20%，達841億美元，相當於GDP的40%。

儘管中東持續緊張，該地區軍事支出僅小幅成長0.1%，至2,180億美元。

多數中東國家增加軍費，但以色列與伊朗去年都呈下降趨勢。伊朗軍費開支下滑5.6%至74億美元，主要原因是年通膨率達42%。若以名目金額計算，相關支出實際上有所增加。

以色列軍費則下滑4.9%至483億美元，這反映出2025年1月達成加薩停火協議後戰爭強度降低，不過以色列軍費開支仍比2022年高出97%。

美國 日本 軍費

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