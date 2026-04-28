SIPRI：中國軍費連續增長31年

2025年全球軍事支出連續第11年攀升，各國政府在艦船、飛機、導彈和其他武器上的總支出達到2.887萬億美元（約合2.47萬億歐元），創歷史新高。這是斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發布的最新數據。

"這確實反映了各國對持續戰爭、緊張局勢和地緣政治不確定性的反應，"SIPRI軍事支出與武器生產項目研究員肖亮（Xiao Liang，音譯）說。2025年，烏克蘭和加沙的沖突仍在持續，蘇丹戰爭等沖突也進一步加劇了全球不穩定性。"鑑於這些危機仍在繼續，加之許多國家的長期支出計劃已經鎖定，這一趨勢很可能在2026年及以後持續下去。"

2025年全球軍事支出增長的主要驅動力來自歐洲。歐洲國防支出增長14%，達到8640億美元。俄羅斯2022年初對烏克蘭發動的全面入侵，從根本上改變了歐洲國家的安全認知。許多歐洲國家政府擔憂俄羅斯可能對烏克蘭以外的地區構成更廣泛的威脅，歐洲國家——尤其是北約成員——正在增加國防開支，以強化軍事力量、遏制進一步的侵略行為。

"這絕對是最大的驅動因素，"肖亮說。"近年來，俄烏兩國自身的支出是歐洲的主要因素，2025年兩國支出仍在上升。但就整體支出而言，關注點已更多地轉向中歐和西歐國家，隨著這些國家的軍備擴充和支出計劃開始落地，中歐和西歐去年錄得了冷戰結束以來最高的年度增幅。"西班牙國防預算躍增50%，波蘭增長23%，意大利增長20%。

德國調整預算規則以資助軍備擴充

在歐洲國家中，德國是2025年最大的軍事支出國，國防預算增長24%至1140億美元，躋身全球第四。德國軍事支出1990年以來首次突破北約2%的GDP基准，達到2.3%。為此，德國議會於2025年修改了財政規則，將超過GDP 1%的軍事支出豁免於嚴格的債務剎車機制，允許政府借款以資助軍費增長。

"我認為德國的軍事能力提升並不像支出數字顯示的那樣快，"肖亮說。"但我認為從長遠來看，德國在軍事上將變得更加強大、更加獨立。"

除俄烏戰爭因素之外，德國支出的增加還反映出對美國未來安全保證的不確定性。與其他北約盟友一樣，德國政府尋求降低對美國的依賴——尤其是在美國總統特朗普再度質疑北約集體防御承諾之後。

美國軍事支出為何在2025年下降

美國2025年軍事支出僅為9540億美元，較上年減少7.5%。下降的主要原因是，與前三年不同，美國國會2025年未批准向烏克蘭提供新的軍事援助，而SIPRI將此類援助計入捐助國的軍事支出。

"這一趨勢已經開始逆轉，"肖亮說。"美國國會批准的2026年新預算顯示支出將大幅增加。隨著中東戰爭爆發和亞洲緊張局勢上升，這次放緩很可能是短暫的。"據五角大樓透露，僅2026年伊朗戰爭開打的頭六天，美國就耗資113億美元。

即便在2025年，美國也在核武器和常規武器上持續大力投入，旨在維持軍事主導地位並在印太地區威懾中國——這是美國國家安全戰略的核心目標。

美國2025年仍是全球最大軍事支出國，約佔全球國防支出的三分之一，但其份額自2020年以來持續收縮。

"這與最大的支出國削減開支關系不大，"肖亮說，"更多是其他地方——尤其是中等強國——的普遍增加所致。"

有觀點認為，更均衡分布的軍事力量格局可能使世界更安全。肖亮對此持不同看法。"那只意味著更多的武器裝備，"他說。"新的軍備競賽會減少互信，增加誤判風險"——從而使世界更加危險。

中國連續31年增加國防預算

中國仍是全球第二大軍事支出國，已連續31年增加國防預算——在SIPRI追蹤的所有國家中持續時間最長。2025年支出增長7.4%，中國繼續推進其軍隊2035年前實現現代化的計劃。去年，中國測試了新的六代機原型機，並在部署殲-20隱形轟炸機方面取得進展。

肖亮表示，中國軍事擴張對地區格局產生了重大影響。"中國的軍事現代化及其與鄰國的緊張關系，長期以來推動了該地區更高的國防支出，尤其是在日本、台灣和菲律賓等國。但2025年，這還與美國盟友安全思維的轉變有關。澳大利亞、日本和台灣等國承受著增加國防開支、提升自給能力的日益增大的壓力。"

2025年日本軍事支出達到622億美元，較2024年增長9.7%，支撐著2022年啟動的軍備建設計劃，背後是對中國和朝鮮安全威脅的顧慮。導彈和無人機項目的擴展標志著重大轉型，日本正走上進入全球頂級軍事支出國之列的軌道。

印度是2025年全球第五大軍事支出國，國防預算增長8.9%至921億美元，主要原因是中印緊張局勢。但肖亮表示，中國並非唯一因素。"2025年還爆發了印巴戰爭，這是重要因素，兩國都在航空航天和無人機上大力投入，而這些裝備在那場沖突中被大量使用。"

軍事化的更廣泛代價

一國軍事支出佔其經濟總量的比重——通常稱為"軍事負擔"——顯示了一個社會多少財富被用於國防而非其他需求，是比較各國軍事支出實際經濟代價的最直觀指標之一。

2025年這一負擔升至全球GDP的約2.5%，為2009年以來的最高水平。這意味著各國政府不僅在絕對數額上支出更多，也將更大比例的經濟產出用於軍事。

這一轉變對安全政策之外的領域也產生了影響。"這將影響其他公共支出領域，"肖亮說。"政府可能削減社會服務或發展援助。因此，這不僅僅關乎戰爭和武器——它將對整個社會產生深遠影響。"

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