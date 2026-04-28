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涉及新冠科研竊密：義大利向美國移交中國籍黑客嫌疑人

德國之聲／ 德國之聲

綜合路透社（Reuters）及彭博社（Bloomberg）報道，義大利政府已批准將中國籍男子許澤偉（音譯，Xu Zewei）引渡至美國。此前，義大利法院已於本月早些時候裁定引渡合法，為這一移交程序掃清了法律障礙。

現年33歲的許澤偉是一名來自上海的IT經理。去年7月3日，他與妻子前往義大利度假時，在米蘭應美國當局要求被捕。美方指控他在2020年2月至2021年6月期間參與了多項計算機入侵活動，涉嫌電匯欺詐和嚴重身份盜竊。

美方指控：受雇於政府的“合同黑客”

美國司法部（DOJ）指控許澤偉在受雇於中國政府期間，從事黑客活動並竊取關鍵的新冠科研數據。美方稱，他是2020年瞄准美國大學、免疫學家和病毒學家的網路專家小組的一員，旨在獲取疫苗開發、治療方案和檢測技術的相關研究。

此外，美方還指控許澤偉是名為“Hafnium”的網絡間諜組織成員。該組織曾在2021年滲透了全球成千上萬台計算機，其中包括大量位於美國境內的設備。

意圖竊取新冠研究機密? 中國黑客遭美起訴

中方抗議與辯方反駁

針對引渡決定，中國外交部表示強烈不滿。北京方面批評美方出於政治動機編造指控，並要求義大利尊重事實與法律，“立即糾正錯誤”，避免成為美國的“幫凶”。中國政府一貫否認參與或支持任何形式的網絡攻擊。

許澤偉的代理律師恩裡科·賈爾達（Enrico Giarda）則表示，他的當事人是“身份誤認”的受害者。律師辯稱，許澤偉的手機曾在2020年失竊，且其姓氏在中國非常普遍，不能僅憑此將其與黑客活動掛鉤。目前，賈爾達稱其尚未收到任何關於引渡完成的正式通知。

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