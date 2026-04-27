聽新聞
0:00 / 0:00

札波羅熱核電廠遇襲釀1死…俄控烏克蘭無人機攻擊 IAEA將調查

中央社／ 莫斯科27日綜合外電報導
圖為俄羅斯26日晚對烏克蘭南部城市敖德薩（Odesa）發動無人機攻擊，造成14人受傷。歐新社
圖為俄羅斯26日晚對烏克蘭南部城市敖德薩（Odesa）發動無人機攻擊，造成14人受傷。歐新社

俄羅斯當局任命的烏克蘭札波羅熱核電廠管理階層今天在通訊軟體Telegram發文表示，烏克蘭無人機攻擊俄軍控制的札波羅熱核電廠，造成1名員工喪生。

路透社報導，這則貼文指出：「烏克蘭武裝部隊無人機今天襲擊札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia NuclearPower Plant）運輸部門時，導致1名司機身亡。」

國際原子能總署（IAEA）在社群平台X發文表示，他們在現場的團隊將調查這起事件，並持續監控情勢發展。

IAEA也引述署長格羅西（Rafael Mariano Grossi）的話，重申對該座核電廠或其附近的攻擊「可能危及核安，絕不容許發生」。

另外，烏克蘭官員今天表示，俄羅斯昨晚對南部城市敖德薩（Odesa）發動無人機攻擊，造成14人受傷，包括2名兒童，並有多棟住宅建物受損。

烏克蘭 俄羅斯 俄軍 核電

延伸閱讀

車諾比核災40周年 烏克蘭：俄烏戰爭延誤重建

相關新聞

札波羅熱核電廠遇襲釀1死…俄控烏克蘭無人機攻擊 IAEA將調查

俄羅斯當局任命的烏克蘭札波羅熱核電廠管理階層今天在通訊軟體Telegram發文表示，烏克蘭無人機攻擊俄軍控制的札波羅熱核...

通訊軟體Signal遭駭…北約德國政界300帳號淪陷 機密損失難估

通訊軟體Signal近日遭大規模釣魚攻擊，德國政府研判可能由俄羅斯發動，目標涵蓋德國政界與北約相關人員。德媒指出，約30...

路易王子8歲了 變身跳海小帥弟 神似父親威廉

英國王室23日慶祝路易王子（Prince Louis）8歲生日，並依循近年慣例，在官方社交平台公開最新肖像與生活影片。畫面中，小王子在海邊展現活潑一面，不少網友指出，他的外貌愈發神似父親威廉王子（Prince William）。

政治極化的槍聲？白宮記者協會晚宴槍擊案，槍手犯案的初步調查

發生於4月25日的白宮記者協會晚宴槍擊案，美國總統川普、副總統范斯（J. D. Vance）等重要官員，與上千名海內外新聞工作者齊聚在華盛頓希爾頓飯店的宴會廳中，遭遇槍手突發的攻擊，所幸未造成任何傷亡。這是川普近兩年來第三次遭遇攻擊威脅，也是具有百年傳統的白宮記者協會晚宴，首次出現突破維安的槍枝攻擊案。目前槍手已被逮捕，正在針對其作案動機進行調查，而初步已知的結果中，發現槍手鎖定政府高階官員的意圖。

藝術歸藝術，政治歸政治？專訪泰國導演敦斯卡．彭西迪佛拉高談《被掩蓋的依善》

曾多次參與TIDF台灣國際紀錄片影展並屢屢獲獎的泰國導演敦斯卡．彭西迪佛拉高（Thunska Pansittivorakul）這次將帶著新作《被掩蓋的依善》來台。這次在2026年TIDF開幕前夕，《轉角國際》專欄作者黃椏庭視訊專訪導演敦斯卡．彭西迪佛拉高，請導演分享影像創作背後的故事，黃椏庭同時也是2022年及2024年敦斯卡來台參與TIDF映後座談的翻譯。文中引述內容若無特別標註，皆為導演敦斯卡．彭西迪佛拉高。

認養一座烏克蘭廢墟城 丹麥重建計畫與美版有何不同

戰火曾讓烏克蘭南部港市尼古拉耶夫崩潰，但丹麥在戰爭初期「認養」這座城市，投入大量資源修復供水、能源等基礎設施，城市逐步恢復生機，人口回流生活重啟，也讓這裡成為戰後重建試驗場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。