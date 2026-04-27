札波羅熱核電廠遇襲釀1死…俄控烏克蘭無人機攻擊 IAEA將調查

俄羅斯當局任命的烏克蘭札波羅熱核電廠管理階層今天在通訊軟體Telegram發文表示，烏克蘭無人機攻擊俄軍控制的札波羅熱核電廠，造成1名員工喪生。

路透社報導，這則貼文指出：「烏克蘭武裝部隊無人機今天襲擊札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia NuclearPower Plant）運輸部門時，導致1名司機身亡。」

國際原子能總署（IAEA）在社群平台X發文表示，他們在現場的團隊將調查這起事件，並持續監控情勢發展。

IAEA也引述署長格羅西（Rafael Mariano Grossi）的話，重申對該座核電廠或其附近的攻擊「可能危及核安，絕不容許發生」。

另外，烏克蘭官員今天表示，俄羅斯昨晚對南部城市敖德薩（Odesa）發動無人機攻擊，造成14人受傷，包括2名兒童，並有多棟住宅建物受損。