賴總統出訪受阻 印度學者：將成中國大陸孤立台灣新途徑

賴清德總統前往非洲友邦訪問受阻，印度研究非洲問題的學者巴塔查雅（Samir Bhattacharya）接受中央社記者專訪時表示，非洲國家被中國說服，禁止台灣使用他們的領空，這將成為中國孤立台灣的新途徑。

賴總統原定22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3國突然取消專機飛航許可，讓賴總統的出訪計畫被迫取消。

印度智庫「觀察家研究基金會」（Observer ResearchFoundation，ORF）副研究員巴塔查雅針對此事接受中央社記者專訪時表示，中國始終將「一個中國」政策視為其核心利益，對任何給予台灣某種形式承認或官方接觸的國家，往往毫不猶豫地進行懲罰或施壓，且中國多年來透過經濟誘因與政治壓力並行的方式，系統性地壓縮台灣的外交空間。

巴塔查雅告訴中央社記者，有些非洲國家其實對台灣抱持友善態度，但中國提出的條件實在太誘人，讓這些國家難以忽視，「事實上，台灣已經被中國提出的優渥條件掩蓋，現在他們為了討好中國，什麼都願意做。」

中國的「一個中國」政策，將台灣視為中國的一部分，不允許任何暗示台灣是主權國家的舉動存在，巴塔查雅說：「中國的政策，就是要設法孤立台灣，他們（指中國）一直以來都堅持一中政策，並從未停止懲罰或脅迫任何給予、試圖給予台灣任何形式承認的國家。」

巴塔查雅指，過去曾有不少非洲國家承認台灣，但隨著中國在經濟上的影響力逐漸提升，並不斷在外交上展開攻勢，非洲國家對台灣的認同逐漸出現變化，目前只剩史瓦帝尼與台灣有正式外交關係。

巴塔查雅提到，中國透過中非合作論壇（FOCAC）、「一帶一路」計畫，深化與非洲各國的關係，中國透過貿易、對基礎建設的投資、提供融資等方式，長期在非洲進行布局之際，史瓦帝尼因為與台灣有邦交，長期被排除在外。

巴塔查雅告訴中央社記者，中國為了「懲罰」史瓦帝尼，將該國排除在中非合作論壇外，也從未將其列入一帶一路計畫，更不曾讓該國獲得有利的貿易安排。

巴塔查雅指出，史瓦帝尼近年爆發不少抗議活動，要求民主改革、擴大議會權力，雖然沒有證據，但許多人認為，那些抗議活動背後，有中國在撐腰，因為中國可能認為，未來史瓦帝尼若成立民主政府，將更容易藉提供經濟利益或外交誘因去影響該國外交政策，但目前史瓦帝尼與台灣的外交關係暫時沒有改變。

巴塔查雅說：「中國可能會覺得，用金錢或其他利益，會比較容易吸引（史瓦帝尼）民主政府，但現在，國王的話就是史瓦帝尼的立場，而中國至今仍未能讓他改變態度。」

長期以來，與各國的正式外交關係，始終是台灣和中國角力的一大戰場，但巴塔查雅認為，中國可能正把與台灣的外交競賽，拉大到領空這個面向上。

他點出，目前與台灣有正式外交關係的國家，多位於太平洋、拉丁美洲、加勒比海地區，而那些台灣邦交國的周邊，大多被中國的邦交國圍繞，這讓台灣官員出訪時，航班往往需過境第三國，讓台灣戰略上的弱點浮現。

巴塔查雅警告：「如果中國能說服某些國家禁止台灣使用其空域，那台灣就幾乎是被困在自己的國家裡了。」

巴塔查雅舉例，這次賴總統的出訪計畫，就是因為3個非洲國家拒絕讓總統專機飛越他們的領空而臨時喊停，雖然沒有任何一個國家承認，做出這樣的決定是受中國影響，但可以看出中國的影響力正在擴大。「這些國家在公開場合會否認受到中國施壓，但總有一天他們得面對這麼做帶來的後果。」

若中國繼續以限制空域對付台灣，將會讓台灣官員的行動能力、與國際的互動、和他國外交上的接觸嚴重受到影響，中國在國際間孤立台灣的行動將往前邁進一大步，且巴塔查雅認為，這次的事件，恐怕只是個開始。

巴塔查雅說：「這開了一個危險的先例，且就我看來，這雖然是第一次，但不會是中國最後一次利用空域對付台灣。」

在這次的事件後，中國若食髓知味，持續採用這樣的策略，各國一方面要與台灣維持關係，另一邊又要顧及與中國的經貿往來，將因此陷入兩難的局面。

巴塔查雅認為，中國未來還會繼續找出新的方式，試圖進一步壓縮台灣在國際間的生存空間，他說：「中國以後一定還會想到更新的方法，進一步孤立台灣。」

在兩岸局勢處於緊張之際，中國對各國施壓的方式推陳出新，將使外交情勢變得更為複雜，也讓台灣面臨的挑戰更加嚴峻。