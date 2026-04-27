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涉戒嚴事件 南韓前法務部長朴性載遭求刑20年

中央社／ 首爾27日專電

涉嫌參與2024年戒嚴事件的前韓國法務部長朴性載，今天被檢方求處有期徒刑20年。特檢組表示，朴性載當時協助前總統尹錫悅利用戒嚴進行犯罪，試圖使內亂正當化並提供程序支援。

根據韓聯社報導，內亂特檢組今天在首爾中央地方法院刑事合議第33庭表示，「為了對破壞法律的法律技術官敲響警鐘，請求嚴厲裁決。」特檢組指出，朴性載當時積極協助前總統尹錫悅利用緊急戒嚴進行犯罪，試圖使內亂正當化，還為了壓制反對與抵抗勢力，準備人力與物資基礎。

朴性載被指控在2024年12月3日尹錫悅宣布戒嚴後，召集法務部高層會議，派遣檢察官至聯合搜查本部、檢視矯正設施收容空間、要求負責出境禁令的相關人員上班；還被指控在戒嚴解除後，指示法務部檢察部門撰寫包含合理化戒嚴內容的「權限濫用文件」。

另外，朴性載也被指控在去年5月接受前第一夫人金建希的不當請託後，對下屬作出不當指示，違反「不正當請託禁止法」。

當時的檢察總長李沅錫（音譯）為了調查金建希收受名牌包案，指示首爾中央地檢成立專案調查組，隨後金建希要求朴性載掌握調查組成立過程，朴性載也指示相關部門人員確認情況，並向其回報。

尹錫悅 首爾 韓國

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