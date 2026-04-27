中東衝突促泰國加速陸橋計畫 串聯印度洋與太平洋

荷莫茲海峽關閉凸顯關鍵航道的戰略價值，泰國政府表示，將在泰國南部建造陸橋，完工後可串聯印度洋與太平洋航線，繞過馬六甲海峽。泰國總理阿努廷表示，泰國將透過這項陸橋計畫提升國家物流安全與自主能力。

泰國副總理兼交通部長皮帕（PhiphatRatchakitprakarn）日前表示，他計畫於6月向內閣提交一項大型「陸橋」計畫，預計耗資約1兆泰銖，陸橋連接安達曼海（Andaman Sea）和泰國灣港口，在印度洋與太平洋間建立轉運航線，加強泰國在全球物流的地位。

泰國公共電視台（Thai PBS）25日報導，皮帕指出，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）關閉所出現的危機凸顯關鍵航道的戰略價值，因此將大力推動泰國的大型「陸橋」計畫。

他強調，政府不會為此計畫提供資金，而是向投資人授予土地特許權。報導指出，交通運輸政策與規畫辦公室已完成可行性研究，皮帕將於5月實地考察，預計將在今年稍晚開工，仍須待內閣批准。

曼谷郵報（Bangkok Post）昨天報導，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）25日表示，有鑑於全球航運路線面臨日益激烈的競爭，及關鍵海峽面臨地緣政治風險，這項計畫必須認真考慮。

他說：「若泰國能夠提供一個可靠的替代方案，既能創造收入又能促進經濟繁榮，我們就必須推進該計畫。」

泰國公共電視台指出，據規畫，此計畫將在泰南春蓬府（Chumphon）和拉廊府（Ranong）各建一座深水碼頭，以及一條長90公里的鐵路和高速公路連接兩座碼頭，可將原本的運輸時間縮短4天，並降低15%的成本。

事實上，「陸橋」計畫過去曾多次被提出，泰國前總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）執政時期，曾提出跨越春蓬府和拉廊府之間的克拉地峽（Kra Isthmus）的陸橋計畫，以海港連結陸路的交通方式，預估貨運時間可以縮減4天。

不過，當時有專家認為，除非海運與陸運銜接順暢，否則陸橋計畫的便利性仍無法和馬六甲海峽相提並論。