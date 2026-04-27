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韓國發放高油價支援金 加油站反而不能用惹民怨

中央社／ 首爾27日專電

韓國政府今天開始對所得後70%的國民發放「高油價受害支援金」，不過僅能用於年營收30億韓元以下的商家，反而無法用在年營收超過標準的加油站，引起部分民怨。

韓國政府為減輕中東戰爭導致的高油價與高物價對民眾造成負擔，今天起依序向全體國民所得後70%的國民、約3256萬人（占全國人口約63%）發放「高油價受害支援金」，每人最低10萬韓元（約新台幣2000多元）、最高60萬韓元（新台幣近1萬3000元）。

根據韓聯社今天報導，雖然這次支援金名義是「高油價受害」，不過年營收超過30億韓元的加油站被排除在使用範圍之外。由於油價中稅金占比高，使得營收遠高於實際利潤，也引發批評認為政府的使用限制與現實存在落差。

報導提及，今天詢問10家首爾加油站是否可使用補助金，結果6家表示「不清楚」，4家表示「不可以」。在江西區經營加油站的金姓業者直言，「在首爾很難找到年營收低於30億韓元的加油站」，不過他也說，「大家都覺得我們在賺暴利，但其實反而快撐不下去」。

韓國加油站協會估計，全國約1萬家加油站中，年營收低於30億韓元的僅占36%，在首爾等大城市比例可能更低。協會相關人士表示，正持續向政府建議讓加油站也能使用補助金，「至少應該允許個人經營的加油站在不設營收門檻的情況下可使用補助金」。

另外，今天開始第一波的支援金發放對象為低收入戶、次低收入階層與單親家庭等弱勢族群。出生年份尾數為1或6者可於今天申請，2或7為明天，3或8為29日，尾數4、5、9、0則為30日。不少民眾因為不清楚發放規定及分流制，白跑一趟行政福利中心。

營收 韓國 油價

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