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車諾比核災40週年遭無人機攻擊 烏批俄核恐怖主義

中央社／ 基輔26日綜合外電報導

烏克蘭在紀念車諾比核災40週年期間遭遇新一輪致命無人機攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基今天指控俄羅斯犯下「核恐怖主義」行為。

法新社報導，俄羅斯連夜發射超過100架無人機，在烏克蘭境內造成5人喪命；自2022年戰爭爆發以來，烏克蘭幾乎每天都會遭遇這類攻擊。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在紀念車諾比（Chernobyl）核災的社群貼文中表示，俄羅斯入侵「再次將世界推向人為災難的邊緣」。

他說，俄國無人機經常飛越車諾比上空，去年甚至有一架無人機擊中車諾比核電廠的防護罩。

澤倫斯基說：「世界絕不能任由這種核子恐怖主義繼續下去，最佳之道就是迫使俄羅斯停止其魯莽攻擊。」

●核災歷史

1986年，車諾比核電廠發生全球史上最嚴重的核災事故，徹底改變世界對核能的看法。

據估計，有數以千計人因暴露於輻射而喪命，但確切死亡人數難以計算，另有約60萬名參與清理的人員曾暴露於高劑量輻射下。

此外，還有數十萬人因放射性污染被迫撤離，核電廠周邊地區被劃為禁區，成為無人居住的地帶。

這場核災使得烏克蘭北部與白俄羅斯南部大片土地幾乎無法居住。

●無人機攻擊持續

在紀念活動前夕，莫斯科與基輔相互發動無人機攻擊，造成兩國平民死傷。

烏克蘭官員表示，俄軍夜襲導致東部地區有5人喪命、至少4人受傷。

在俄羅斯占領的克里米亞（Crimea）與盧甘斯克（Lugansk）地區，親莫斯科官員稱烏克蘭無人機攻擊造成4人死亡。

此外，烏克蘭中東部城市第聶伯羅（Dnipro）遭遇長達20小時的俄軍攻擊後，死亡人數已上升至9人。

莫斯科 俄國 白俄羅斯

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