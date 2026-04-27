北韓密集射飛彈 專家：藉全球局勢升溫鞏固核武地位

分析人士指出，在中東戰爭持續之際，北韓正在加快研發武器的腳步，並在國際規範逐漸失效的全球局勢下，鞏固其作為核武國家的地位。

根據法新社統計，自美國與以色列2月底聯手對伊朗發動攻擊以來，北韓已進行5次飛彈試射，其中4次發生在4月，創下自2024年1月以來單月最多紀錄。

在此之前，北韓領導人金正恩承諾要強化核武力量。與此同時，平壤也因深化與俄羅斯的關係而獲益，並加大對美國盟友南韓的言語攻擊。

南韓慶南大學（Kyungnam University）北韓問題專家林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）指出，這些飛彈試射「似乎是精密戰略的一環」，旨在因應美國、俄羅斯與中國之間不斷變化的權力動態，同時推進軍事升級。

他說：「當前全球安全格局已轉變成一個『無法可循的地帶』，既有國際規範已不再有效。」

「北韓正利用這個真空……完成其核武庫建設。」

平壤譴責美國攻擊伊朗是「黑幫式」行徑，但外界普遍認為北韓並未向德黑蘭提供武器，並刻意避免直接批評美國總統川普。

川普預計下月赴中國出席峰會，外界猜測，川普屆時可能與金正恩會面。

韓國統一研究院（Korea Institute for NationalUnification）分析師洪敏（Hong Min，音譯）向法新社表示：「由於這場峰會可能讓北韓議題再度受到關注，平壤可能藉機強化其作為不可逆轉核武國家的訊息。」

不過，北韓也希望持續傳遞「其嚇阻態勢與伊朗截然不同」的訊號。

●核武選項

這波密集飛彈試射始於2月北韓勞動黨代表大會之後，洪敏表示，這顯示北韓希望在武器能力方面「提前取得顯著成果」。

這些試射包含受制裁的彈道飛彈、反艦巡弋飛彈以及集束彈藥。

分析人士表示，這些行動展現一定程度的技術進展，以及在核武與常規武器雙用途系統上的熟練度有所提升。

林乙哲指出，其中包括北韓具備搭載微型化核彈頭的能力，以及透過大量發射壓垮敵方攔截網的「飽和攻擊」能力。

他說，平壤可能持續進行彈道飛彈試射，從單純武器研發轉向「核武行動常態化」，「平壤認為，在美國被中東局勢牽制之際，是北韓加速進攻性嚇阻與核武、常規武力並行發展的最佳時機。」

●深化與俄關係

這些發射行動也凸顯北韓有意展現俄羅斯對平壤的支持；作為交換，平壤派遣數以千計士兵協助俄軍對烏克蘭作戰，藉此換取俄方提供重要經濟與技術援助。

林乙哲說：「這是（北韓）試圖證明，在美國與中國施壓下，他們仍擁有強大的俄羅斯盟友，等同於讓制裁失去效力。」

不過，首爾高麗大學（Korea University）研究北韓問題的俄裔學者特蒂斯基（Fyodor Tertitskiy）認為，這段「友誼」未必能在烏克蘭戰爭結束後持續太久，因為雙方關係「幾乎完全由這場入侵行動所驅動」。

他說：「（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）要的是彈藥，對他而言，其他都是次要。」

路透社今天引述北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩表示，北韓將持續支持俄羅斯的政策，並與俄國國防部長討論國際政治局勢。

金正恩說：「北韓政府將繼續全力支持俄羅斯捍衛其主權、領土完整與安全利益的政策。」