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緬甸新總統會見王毅 承諾加大打擊電信詐騙

中央社／ 台北27日電
緬甸新任總統的敏昂萊（Min Aung Hlaing）。圖／路透社
緬甸新任總統的敏昂萊（Min Aung Hlaing）。圖／路透社

5年前發動軍事政變、今年成為緬甸新任總統的敏昂萊（Min Aung Hlaing）近日會見中國外長王毅，表示緬方將繼續加大打擊網賭電詐，王毅則承諾「繼續在多邊平台為緬仗義執言」。

根據中國外交部官網，敏昂萊25日在首都奈比多（Naypyidaw）會見王毅。敏昂萊感謝中共總書記習近平支持緬甸經濟發展和地震後重建，並稱緬方始終視緬中關係為緬最重要的雙邊關係，恪守「一個中國」原則。

他說，緬方絕不允許在緬境內發生任何有損中國利益的行為，將繼續加大打擊網賭電詐，採取措施切實保護中方在緬人員、機構和項目安全。

王毅則表示，中國對緬甸有3個「堅定支持」：支持緬方走出一條符合本國國情、得到人民擁護的成功發展道路；支持緬方維護好國家主權、安全和領土完整；支持緬方實現國家和平、民族和解、社會和諧。

他說，中方願和緬方保持高層交往，加強戰略協調，圍繞震後重建推進雙邊合作，助緬盡快重建經濟體系。願和緬方合作，堅決徹底鏟除網賭電詐毒瘤。中方將繼續在多邊平台為緬甸仗義執言，支持緬甸參與更多對話合作機制，增進和東協良性互動。

訪緬期間，王毅還和緬甸外長丁貌瑞舉行會談，並共同見證交換中方援緬活動板房交接證書、中緬航天部門合作諒解備忘錄。

緬甸KK園區涉及賭詐犯罪，中國人是相關犯罪從業者及受害者重災區，僅2025年就有7600餘名中國籍涉電詐犯嫌從緬甸被押解回國。今年1月，緬甸官媒報導，KK園區全部635棟非法建物已盡數拆除。

緬甸軍政府領袖敏昂萊2021年2月推翻民主政府、拘禁民選領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）並解散其政黨。這場衝突已造成各方數以萬計人喪生。

2025年12月至今年1月，緬甸在敏昂萊所領導軍政府的主導下舉行國會選舉，由此選出的親軍方議員4月初助他登上總統大位。批評人士和西方政府皆指這是虛假選舉，目的是在民主表象掩飾下鞏固軍方統治。

地震 習近平 中方

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