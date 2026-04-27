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川普熱線普亭、澤倫斯基 稱「對話良好」 歐擬對俄祭新一波制裁

世界日報／ 編譯中心／綜合報導

川普總統26日受訪時表示，他一直致力於解決在烏克蘭的問題，與俄羅斯總統普亭及烏克蘭總統澤倫斯基都有「良好的談話」。

路透報導，川普告訴福斯新聞頻道(Fox News Channel)「星期日簡報」(The Sunday Briefing)節目：「我們正在處理俄羅斯局勢，涉及俄羅斯和烏克蘭，希望我們能夠順利解決。」他表示，目前不便透露最近一次與普亭通話是在何時。

川普表示：「我的確和他談話，也與澤倫斯基總統談過，對話氣氛都不錯。」但是他沒有說明是在何時與兩位領導人通話。

他說：「普亭總統與澤倫斯基總統之間的仇恨非常荒謬，真的很瘋狂。仇恨本來就是一件壞事，尤其是在嘗試解決問題時，仇恨確實是一件壞事，不過這種事終究會發生。」

川普曾經承諾要終結自從2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來的戰爭，然而他第二任期已經過去一年多，衝突仍未落幕。 

另一方面，歐洲聯盟剛通過針對俄羅斯的第20輪制裁，隨即著手研議新一輪制裁方案。歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯指出，此舉意在向俄羅斯施加壓力，並傳達歐盟支持烏克蘭的立場。

路透報導，歐盟非正式領袖峰會23日至24日在賽普勒斯舉行。由於剛結束大選後的匈牙利不再反對，因此，在23日的會議中通過歐盟援助烏克蘭900億歐元貸款的計畫，同時，針對俄羅斯的第20輪制裁也順利通過。

據歐盟對外事務部(EEAS)發布，卡拉斯(Kaja Kallas)高級代表24日受訪時說，歐盟現在應重新審視過去那些阻礙制裁執行的紅線，並研議還能採取哪些進一步的行動。

他說，歐盟各國領導人正積極研議並推動第21輪制裁方案。這個行動向俄羅斯釋放非常明確的訊號：俄羅斯無法凌駕於歐盟之上，同時強調烏克蘭對歐盟的重要性遠超過對俄羅斯的重要性，歐盟將持續提供支援。

歐盟23日通過的第20輪制裁鎖定俄羅斯的能源、銀行與貿易領域。這波制裁預計將進一步打擊莫斯科用來規避石油出口限制的「影子艦隊」，並對俄羅斯加密貨幣交易商祭出限制。

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