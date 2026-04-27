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SIPRI報告：亞太軍費增幅16年來最大 台灣年增14%

中央社／ 斯德哥爾摩26日綜合外電報導

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）指出，2025年全球軍事支出達近2.9兆美元，連續第11年成長，其中亞太國家軍事支出創16年來最大增幅，台灣年增14%至182億美元。

法新社報導，全球前3大軍費支出國美國、中國與俄羅斯合計開支達1.48兆美元，占全球總支出的一半以上。

●亞洲軍費支出大增

在亞洲與大洋洲，軍事支出達6810億美元，較2024年增加8.5%，創下該地區自2009年以來最大年度增幅。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）研究員史卡拉札托（Lorenzo Scarazzato）指出，中國軍費開支已連續30年增長，2025年估計達3360億美元。

他說：「但更值得注意的，或許是其他國家的反應，例如韓國、日本與台灣，都在回應其所感受到的威脅。」

日本2025年軍費開支增加9.7%，達622億美元，相當於國內生產毛額（GDP）的1.4%，創1958年來最高占比；台灣則增加14%，達182億美元。

●全球軍費成長動力主要來自歐洲

根據SIPRI發布的報告，儘管全球最大軍費支出國美國削減預算，2025年全球軍事開支仍較2024年成長2.9%。

史卡拉札托向法新社表示，美國支出下滑的幅度，已被歐洲與亞洲的增長所抵銷，全球正經歷「又一個戰爭與緊張局勢升高的一年」。

史卡拉札托指出，這也反映出軍事支出占全球GDP的比重已升至2009年以來最高水準。

美國2025年軍費為9540億美元，較2024年減少7.5%，主因是未批准對烏克蘭的新一輪軍事援助。相比之下，華府在過去3年共向基輔承諾提供1270億美元援助。

不過，這項減少預料只是短暫現象，因為美國國會已批准2026年超過1兆美元的軍事支出；若美國總統川普的預算提案獲通過，2027年支出可能升至1.5兆美元。

推升全球軍費成長的主要動力來自歐洲，包括俄羅斯與烏克蘭，歐洲地區軍事開支大增14%，達8640億美元。

史卡拉札托表示：「這主要由兩大因素推動，一是烏克蘭戰爭未歇，二是美國減少參與歐洲事務。」

他補充說，美國正「要求歐洲加強自身防衛責任」。

全球第4大軍費支出國德國在2025年將軍事支出提高24%，達1140億美元；西班牙則大增50%至402億美元，使軍費開支自1994年來首度超過GDP的2%。

烏克蘭戰火未歇，使俄羅斯與烏克蘭雙雙提高軍事支出，兩國都創下政府支出中軍事項目占比最高的紀錄。

俄羅斯軍費增加5.9%，達1900億美元，相當於GDP的7.5%；烏克蘭則提高20%，達841億美元，相當於GDP的40%。

●中東局勢緊張

儘管中東局勢持續緊張，該地區軍事支出僅小幅成長0.1%，至2180億美元。

雖然多數中東國家都增加了軍費支出，但以色列與伊朗實際上都呈下降趨勢。

伊朗軍費開支下滑5.6%至74億美元，主要原因是年通膨率高達42%。若以名目金額計算，相關支出實際上有所增加。

以色列軍費則下滑4.9%至483億美元，研究人員指出，這反映出2025年1月達成停火協議後，加薩（Gaza）戰爭強度降低；不過，以色列軍費開支仍比2022年高出97%。

美國 俄羅斯 和平

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