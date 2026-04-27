聽新聞
0:00 / 0:00
路易王子8歲了 變身跳海小帥弟 神似父親威廉
英國王室23日慶祝路易王子（Prince Louis）8歲生日，並依循近年慣例，在官方社交平台公開最新肖像與生活影片。畫面中，小王子在海邊展現活潑一面，不少網友指出，他的外貌愈發神似父親威廉王子（Prince William）。
這次發布的生日照片拍攝於4月初，威廉夫婦一家人在英格蘭西南部康沃爾郡度假期間，由御用攝影師Matt Porteous操刀。照片中，路易站在小船旁，身穿藍色上衣，迎著海風露出燦爛笑容，整體氛圍輕鬆自然，呈現出童真與朝氣。
除了靜態照片，威廉夫婦還釋出一段未公開的家庭影片，記錄路易在沙灘活動的情景，包括奔跑、挖沙、玩球以及跳海游泳等片段，笑聲不斷，展現他好動開朗的性格。貼文並附上簡短祝福，向外界表達對生日祝賀的感謝。
路易是凱特王妃與威廉的幼子，兩人多年來均會在子女生日公開近照，作為回應外界關心的方式。除專業攝影師外，凱特亦曾親自為子女拍攝紀念照片，形成家庭傳統。路易上有兄長喬治王子及姊姊夏綠蒂公主，三人不時透過官方影像與公眾互動。
出生於2018年4月23日、適逢英國的「聖喬治日」（St George's Day）的路易，是英國王位第四順位繼承人。自幼因表情豐富、舉止活潑而受到關注，常在公開場合成為焦點。隨著年齡增長，他的舉止逐漸成熟，但仍保留率真的個性。
值得留意的是，路易正步入象徵成長的階段。按照英國傳統「穿褲禮」，男童在年幼時多穿短褲，至約8歲才改穿長褲，代表邁向較成熟階段。不過，他早於去年公開活動中已嘗試穿著長褲亮相，被視為王室教養方式更趨彈性，重視孩子自然發展多於嚴守舊制。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。