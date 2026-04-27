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路易王子8歲了 變身跳海小帥弟 神似父親威廉

世界日報／ 編譯中心／綜合26日電
英國王室為路易王子（Prince Louis）慶祝8歲生日，王室在社交平台上傳路易的最新肖像照（圖），並發布他在沙灘玩耍、跳海游泳的影片。Instagram
英國王室為路易王子（Prince Louis）慶祝8歲生日，王室在社交平台上傳路易的最新肖像照（圖），並發布他在沙灘玩耍、跳海游泳的影片。Instagram

英國王室23日慶祝路易王子（Prince Louis）8歲生日，並依循近年慣例，在官方社交平台公開最新肖像與生活影片。畫面中，小王子在海邊展現活潑一面，不少網友指出，他的外貌愈發神似父親威廉王子（Prince William）。

這次發布的生日照片拍攝於4月初，威廉夫婦一家人在英格蘭西南部康沃爾郡度假期間，由御用攝影師Matt Porteous操刀。照片中，路易站在小船旁，身穿藍色上衣，迎著海風露出燦爛笑容，整體氛圍輕鬆自然，呈現出童真與朝氣。

除了靜態照片，威廉夫婦還釋出一段未公開的家庭影片，記錄路易在沙灘活動的情景，包括奔跑、挖沙、玩球以及跳海游泳等片段，笑聲不斷，展現他好動開朗的性格。貼文並附上簡短祝福，向外界表達對生日祝賀的感謝。

路易是凱特王妃與威廉的幼子，兩人多年來均會在子女生日公開近照，作為回應外界關心的方式。除專業攝影師外，凱特亦曾親自為子女拍攝紀念照片，形成家庭傳統。路易上有兄長喬治王子及姊姊夏綠蒂公主，三人不時透過官方影像與公眾互動。

出生於2018年4月23日、適逢英國的「聖喬治日」（St George's Day）的路易，是英國王位第四順位繼承人。自幼因表情豐富、舉止活潑而受到關注，常在公開場合成為焦點。隨著年齡增長，他的舉止逐漸成熟，但仍保留率真的個性。

值得留意的是，路易正步入象徵成長的階段。按照英國傳統「穿褲禮」，男童在年幼時多穿短褲，至約8歲才改穿長褲，代表邁向較成熟階段。不過，他早於去年公開活動中已嘗試穿著長褲亮相，被視為王室教養方式更趨彈性，重視孩子自然發展多於嚴守舊制。

英國王室為路易王子（Prince Louis）慶祝8歲生日，王室在社交平台上傳路易的最新肖像照（圖），並發布他在沙灘玩耍、跳海游泳的影片。Instagram
英國王室為路易王子（Prince Louis）慶祝8歲生日，王室在社交平台上傳路易的最新肖像照（圖），並發布他在沙灘玩耍、跳海游泳的影片。Instagram

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英國王室為路易王子慶祝8歲生日，王室在社交平台上傳路易的最新肖像照，並發布他在沙灘玩耍、跳海游泳（圖）的影片。（Instagram）
英國王室為路易王子慶祝8歲生日，王室在社交平台上傳路易的最新肖像照，並發布他在沙灘玩耍、跳海游泳（圖）的影片。（Instagram）

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