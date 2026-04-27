馬利國防部長遇襲身亡 傳北部重鎮落入叛軍之手

馬利軍政府今天面臨重大安全危機。在週末全國各地遭受聖戰分子和分離主義叛軍的聯合攻擊，國防部長卡馬拉遇害，據報導，北部一座重要城鎮已落入叛軍之手。

法新社報導，自昨天清晨襲擊發生後，軍政府領導人戈伊塔（Assimi Goita）至今未公開現身，也未發表聲明。

這次在全國各地發動聯合攻擊的兩團體分別是：與「阿扎瓦德解放陣線」（FLA）結盟的圖阿雷格（Tuareg）叛軍，以及「伊斯蘭和穆斯林支持組織」（JNIM）的聖戰分子。

分析人士指出，這是馬利執政當局自2012年3月以來所面臨的最大挑戰。當年在法國軍隊介入下擊退攻勢，此後法軍已撤離。

國防部長卡馬拉（Sadio Camara）昨天陣亡，對當局是一大打擊。目前政府軍士兵仍在一些地區持續作戰。

根據一名官員和卡馬拉家屬表示，卡馬拉的住宅遭汽車炸彈攻擊後，卡馬拉本人、妻子及兩名孫子都已身亡。他的宅邸位於首都巴馬科（Bamako）郊區的軍事重鎮卡蒂（Kati）。

軍政府今天發布聲明指出，卡馬拉在與攻擊者交火中受傷，隨後在醫院傷重不治。「他成功擊斃一部分凶嫌」，為國捐軀將受隆重國葬。

今天多個地點仍在戰鬥中，包括卡蒂、北方城鎮奇達爾（Kidal）、加奧（Gao）與中部的塞瓦雷（Sevare）。