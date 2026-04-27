快訊

簡立峰專欄／OpenAI面臨大麻煩 兩劇本揭未來可能走向

獨／5G吃到飽母親節優惠快搶！399元起最高再享7200元折扣 規則一次看

歷史性一刻！台股開盤狂飆逾1100點…加權指數正式站上4萬點大關

聽新聞
0:00 / 0:00

川普稱伊朗石油塞爆面臨管線三天內爆炸風險 重提白宮宴會廳建案

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普周六晚間在白宮記者協會晚宴發生槍擊案後隨即舉行記者會。美聯社
美國總統川普周六晚間在白宮記者協會晚宴發生槍擊案後隨即舉行記者會。美聯社

美國總統川普表示，伊朗生產的石油無處存放，現正面臨輸油管線恐因堵塞而在三天內爆炸的風險。

美國封鎖荷莫茲海峽期間，伊朗各港口的航運已完全中斷。這表示伊朗必須自行儲存原油，但伊朗的儲油容量相當有限。

川普周日接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，「一旦管線爆炸，就再也無法復原了」，「他們現在承受著壓力。」

當問到北京政府是否在援助伊朗時，川普認為中國大陸的援助程度有限。「我覺得中國目前表現得還不算太糟，我也沒到很失望。」

本月初，川普曾揚言，若發現北京在軍事上支援伊朗，將對中國大陸加徵 50% 的額外關稅。而在經濟方面，中國大陸多年來透過採購伊朗大部分的原油，一直是德黑蘭當局的財政命脈。

另一方面，川普藉由周六晚間在白宮記者協會晚宴發生的槍擊事件強調，爭取多年的大規模白宮宴會廳建案，其實有安全方面的正當理由。

川普說：「唯一的好處是，現在大家都知道這項建設有多迫切了。」

川普對這項耗資 4 億美元的工程面臨法律阻力感到挫敗，他周六晚上記者會和周日都強調，安全疑慮是興建這座 9 萬平方英尺空間的關鍵主因。

不過，由白宮記者協會主辦媒體晚宴雖是華盛頓社交圈的年度大事，仍屬民間組織辦的民間活動 。白宮宴會廳若建成，將用於舉行國宴或其他由白宮規劃的總統活動，非供外部組織使用。

美國 北京 中國大陸

延伸閱讀

川普不急著與伊朗談和 坦言油價短期將維持高檔

哈格島儲油滿載 伊急調老舊油輪疏散 美封鎖海峽似奏效

中東戰爭第55天》川普稱不會以核武對付伊朗 最新發展一次看

川普稱德黑蘭可致電協商終戰 伊朗外長將與普丁磋商

相關新聞

川普稱伊朗石油塞爆面臨管線三天內爆炸風險 重提白宮宴會廳建案

美國總統川普表示，伊朗生產的石油無處存放，現正面臨輸油管線恐因堵塞而在三天內爆炸的風險。

日擬修法鬆綁 廉售中古軍艦給盟友

日本讀賣新聞廿六日報導，日本政府為了能將用不著的二手防衛裝備品出口海外，並以無償或價廉方式提供給外國，因此正研究修改「自衛隊法」。該報導說，日方此舉旨在想出口海上自衛隊的護衛艦給菲律賓，以和志同道合國家聯手對抗中國大陸。

美媒爆真子公主小孩性別 皇室外孫繼承皇位現曙光？

在日本皇室面臨成員減少、繼承危機的時刻，遠在美國的前內親王（公主）小室真子被美國媒體爆出，說她1年前生下的孩子是男生、也拍到了照片。日本自民黨正積極討論修「皇室典範」擴大皇室成員人數，真子之子會不會得到皇族身分，成為政治攻防焦點。有學者大膽直言：這個孩子流著天皇血脈，極可能是皇室擴張計畫下的「關鍵棋子」之一。

烏國攻擊俄肥料、煉油廠

烏克蘭擴大攻擊俄羅斯大宗商品出口商，26日以無人機襲擊俄國一座肥料工廠與一座大型煉油廠，加劇肥料與燃料供給憂慮。

車諾比核災40周年 烏克蘭：俄烏戰爭延誤重建

紐約時報及路透廿六日報導，這天是烏克蘭車諾比核災四十周年，外界仍憂慮已鏖戰四年多的俄烏戰爭，恐為車諾比地區帶來另一場災難。

日議員：日美台防衛 讓中國拔不出刀

今年是「海內外台灣國是會議」第十四屆，以「國家正常化：台日美關係新展望」主題。廿六日在會中發表專題演講的日本前防衛副大臣中山泰秀指稱，自二戰後的近八十年來，日本都是「被保護國」，現在日本想有所改變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。