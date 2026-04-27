川普稱伊朗石油塞爆面臨管線三天內爆炸風險 重提白宮宴會廳建案

美國總統川普表示，伊朗生產的石油無處存放，現正面臨輸油管線恐因堵塞而在三天內爆炸的風險。

美國封鎖荷莫茲海峽期間，伊朗各港口的航運已完全中斷。這表示伊朗必須自行儲存原油，但伊朗的儲油容量相當有限。

川普周日接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，「一旦管線爆炸，就再也無法復原了」，「他們現在承受著壓力。」

當問到北京政府是否在援助伊朗時，川普認為中國大陸的援助程度有限。「我覺得中國目前表現得還不算太糟，我也沒到很失望。」

本月初，川普曾揚言，若發現北京在軍事上支援伊朗，將對中國大陸加徵 50% 的額外關稅。而在經濟方面，中國大陸多年來透過採購伊朗大部分的原油，一直是德黑蘭當局的財政命脈。

另一方面，川普藉由周六晚間在白宮記者協會晚宴發生的槍擊事件強調，爭取多年的大規模白宮宴會廳建案，其實有安全方面的正當理由。

川普說：「唯一的好處是，現在大家都知道這項建設有多迫切了。」

川普對這項耗資 4 億美元的工程面臨法律阻力感到挫敗，他周六晚上記者會和周日都強調，安全疑慮是興建這座 9 萬平方英尺空間的關鍵主因。

不過，由白宮記者協會主辦媒體晚宴雖是華盛頓社交圈的年度大事，仍屬民間組織辦的民間活動 。白宮宴會廳若建成，將用於舉行國宴或其他由白宮規劃的總統活動，非供外部組織使用。