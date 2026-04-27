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川普：與普丁和澤倫斯基談話 盼解決俄烏衝突

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國總統川普今天接受專訪時表示，他致力於解決在烏克蘭的問題，與俄羅斯總統普丁及烏克蘭總統澤倫斯基都有「良好的談話」。

路透社報導，川普告訴福斯新聞頻道（Fox NewsChannel）「星期日簡報」（The Sunday Briefing）節目：「我們正在處理俄羅斯局勢，涉及俄羅斯和烏克蘭，希望我們能夠順利解決。」

他表示，目前不便透露最近一次與普丁（VladimirPutin）通話是在何時。

川普表示：「我的確和他談話，也與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）總統談過，對話氣氛都不錯。」但是他沒有說明是在何時與兩位領導人通話。

他說：「普丁總統與澤倫斯基總統之間的仇恨非常荒謬，真的很瘋狂。仇恨本來就是一件壞事，尤其是在嘗試解決問題時，仇恨確實是一件壞事，不過這種事終究會發生。」

川普曾經承諾要終結自從2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來的戰爭，然而他第2任期已經過去一年多，衝突仍未落幕。

美國 烏克蘭 川普

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