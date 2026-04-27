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各國政要震驚 賴總統譴責暴力

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導

美國總統川普廿五日晚間出席白宮記者協會晚宴，現場發生槍手強闖並開火事件，嫌犯已被捕。ＣＮＮ指出，知情人士透露，一名穿防彈背心的特勤局特工中槍，幸無大礙，沒有其他人受傷。各國領袖紛紛譴責暴力，並對川普平安無事表示欣慰。

賴清德總統透過社群平台Ｘ表示，很慶幸聽到川普總統及其他與會者都未受到身體傷害，「我們強烈譴責任何形式的政治暴力」。

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯在社群媒體Ｘ表示：「我們譴責針對美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞的任何攻擊意圖。」墨西哥總統薛恩鮑姆在貼文中寫道，「暴力不是解決問題的方法」，並祝福川普和第一夫人梅蘭妮亞。加拿大總理卡尼表示：「政治暴力在任何民主國家都沒有立足之地，我與這起令人不安的事件受影響的人同在。」

日本首相高市早苗和印度總理莫迪也在Ｘ發文，表達對川普的慰問。莫迪說：「暴力在民主國家沒有立足之地，必須被明確譴責。」

英國首相施凱爾發文說，他對「華府白宮記者協會晚宴現場的情況感到震驚」，任何對民主制度或新聞自由的攻擊，都須以最強烈措辭譴責。

莫迪 美國 賴清德 川普 委內瑞拉

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