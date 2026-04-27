入住埋伏自組武器… 槍手是教師 擁電腦碩士

美國總統川普廿五日晚間出席白宮記者協會晚宴，現場發生槍手強闖並開火事件。聯邦執法部門證實，槍手為來自加州托倫斯的卅一歲男教師艾倫（Cole Allen）。報導說，艾倫當時在靠近飯店側邊入口、監控較為鬆散的區域組裝一把「長型」武器，隨後開火並朝宴會廳方向衝去。現場人士形容，入口附近有一個用來放置餐車的「臨時空間」，當時「沒有任何維安」。

晚宴活動志工梅布斯表示，艾倫當時就在當地「把武器拿出來」，並指該武器「很長」。

ＢＢＣ報導，川普在社群平台分享監視器畫面，可見疑似槍手衝入飯店宴會廳、闖過安檢金屬探測器，維安人員隨即拔槍應對。川普還發布兩張照片，顯示一名赤裸上身男子倒在大廳地面、雙手被反銬在背後，據信為涉案槍手。

華府市長鮑賽在記者會表示，槍手被制伏時未中槍，但被送往醫院評估並持續由警方拘留。

新聞周刊報導，槍手艾倫於二○一三年九月至二○一七年六月就讀加州理工學院，擁有機械工程學士學位，並就讀多明格斯山加州大學，獲頒電腦科學碩士學位，曾當過機械設計工程師與獨立遊戲開發者，二○二○年六月起在教育輔導機構「C二教育中心」擔任兼職教師。加州理工已證實艾倫曾就讀該校。

華府都會警察局代理局長卡羅表示，艾倫是華府希爾頓飯店房客，房間已被列為調查範圍並加以封鎖。目前仍不清楚的作案動機，他並指嫌犯持有多種武器，「包括霰彈槍、手槍以及多把刀具」，且並未遭到槍擊，初步研判為單獨犯案。

司法部代理部長白朗奇表示，嫌犯將「很快」被起訴。華府聯邦檢察官皮羅指出，嫌犯目前面臨兩項指控，包括在暴力犯罪中使用槍械，以及使用危險武器襲擊聯邦人員，預計將於廿七日在聯邦法院出庭應訊。