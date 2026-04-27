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3年3度遭死亡威脅 川普：總統是個危險行業
一名持槍男子廿五日闖入白宮記者協會晚宴的飯店安檢區開槍，是美國總統川普三年來第三度遭槍手近距離威脅。川普是史上遭受攻擊次數最多的總統之一，這起事件勢必再度引發外界關注美國政治暴力問題。
傳出槍響時，約有二千六百名賓客在華盛頓希爾頓飯店參與這場晚宴，這個飯店也是一九八一年時任美國總統雷根遭槍擊重傷的地點。這次，歹徒衝向安檢哨，目的地顯然是川普與記者、政府官員及賓客共進晚餐的宴會廳，遭安全人員制伏，川普等人隨後也緊急撤離飯店。
這起事件，勢必再度引發外界關切美國政治暴力及川普安全問題。川普事後表示，「這是個危險的行業」，意指身為政治領袖的風險。他自比賽車手或鬥牛士，直言總統被槍擊或遇害機率更高，「沒人告訴我這是一份如此危險職業」。
舉行晚宴的華盛頓希爾頓飯店入口，並未設置金屬探測器，只有在內部更靠近宴會廳區域才設置安檢哨。川普發布的保全影像顯示，槍手衝過安檢哨後才被制伏。
川普被問及為何他屢屢成為暴力攻擊目標時，他說這與他的重大影響力有關，「我研究過各種暗殺事件，我須告訴你，影響力最大、最有作為的那些人，才是被針對的對象」。
紐時指出，川普還面臨其他威脅。聯邦檢察官表示，伊朗特工曾密謀刺殺川普，報復川普首任任期內擊殺伊朗革命衛隊少將蘇雷曼尼。
美國總統始終是政治暴力的頭號目標，但這類威脅也影響到美國議員和各級政府官員，兩黨都有人受害甚至喪命。
川普廿五日談及美國目前的社會氛圍。他說：「在今晚事件發生之際，我呼籲所有的美國人都能致力於以和平方式解決分歧。」
被問到他屢遭攻擊是否會因此改變行事方式，川普表示盡量不去想這項工作的危險，中斷的記協晚宴也會重新安排，「我們還是會辦，不會讓任何人控制這個社會，也不會就此取消活動」。
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