聽新聞
0:00 / 0:00

3年3度遭死亡威脅 川普：總統是個危險行業

聯合報／ 國際中心／綜合報導

一名持槍男子廿五日闖入白宮記者協會晚宴的飯店安檢區開槍，是美國總統川普三年來第三度遭槍手近距離威脅。川普是史上遭受攻擊次數最多的總統之一，這起事件勢必再度引發外界關注美國政治暴力問題。

傳出槍響時，約有二千六百名賓客在華盛頓希爾頓飯店參與這場晚宴，這個飯店也是一九八一年時任美國總統雷根遭槍擊重傷的地點。這次，歹徒衝向安檢哨，目的地顯然是川普與記者、政府官員及賓客共進晚餐的宴會廳，遭安全人員制伏，川普等人隨後也緊急撤離飯店。

這起事件，勢必再度引發外界關切美國政治暴力及川普安全問題。川普事後表示，「這是個危險的行業」，意指身為政治領袖的風險。他自比賽車手或鬥牛士，直言總統被槍擊或遇害機率更高，「沒人告訴我這是一份如此危險職業」。

舉行晚宴的華盛頓希爾頓飯店入口，並未設置金屬探測器，只有在內部更靠近宴會廳區域才設置安檢哨。川普發布的保全影像顯示，槍手衝過安檢哨後才被制伏。

川普被問及為何他屢屢成為暴力攻擊目標時，他說這與他的重大影響力有關，「我研究過各種暗殺事件，我須告訴你，影響力最大、最有作為的那些人，才是被針對的對象」。

紐時指出，川普還面臨其他威脅。聯邦檢察官表示，伊朗特工曾密謀刺殺川普，報復川普首任任期內擊殺伊朗革命衛隊少將蘇雷曼尼。

美國總統始終是政治暴力的頭號目標，但這類威脅也影響到美國議員和各級政府官員，兩黨都有人受害甚至喪命。

川普廿五日談及美國目前的社會氛圍。他說：「在今晚事件發生之際，我呼籲所有的美國人都能致力於以和平方式解決分歧。」

被問到他屢遭攻擊是否會因此改變行事方式，川普表示盡量不去想這項工作的危險，中斷的記協晚宴也會重新安排，「我們還是會辦，不會讓任何人控制這個社會，也不會就此取消活動」。

川普 美國 雷根

延伸閱讀

川普三年來3度遇死亡威脅 美政治暴力再引關注

出席白宮記者晚宴遇槍響 川普：特勤人員中槍無大礙

川普出席白宮記協晚宴驚傳槍響 緊急撤離…槍手31歲教師被逮

川普：「我研究過暗殺」 淡看危險自認抗壓性過人

相關新聞

車諾比核災40周年 烏克蘭：俄烏戰爭延誤重建

紐約時報及路透廿六日報導，這天是烏克蘭車諾比核災四十周年，外界仍憂慮已鏖戰四年多的俄烏戰爭，恐為車諾比地區帶來另一場災難。

日議員：日美台防衛 讓中國拔不出刀

今年是「海內外台灣國是會議」第十四屆，以「國家正常化：台日美關係新展望」主題。廿六日在會中發表專題演講的日本前防衛副大臣中山泰秀指稱，自二戰後的近八十年來，日本都是「被保護國」，現在日本想有所改變。

日擬修法鬆綁 廉售中古軍艦給盟友

日本讀賣新聞廿六日報導，日本政府為了能將用不著的二手防衛裝備品出口海外，並以無償或價廉方式提供給外國，因此正研究修改「自衛隊法」。該報導說，日方此舉旨在想出口海上自衛隊的護衛艦給菲律賓，以和志同道合國家聯手對抗中國大陸。

供電吃緊 德國再掀重啟核能辯論

車諾比核災滿四十周年，這次災變激發德國反核運動，於二○二三年全面廢核電，如今卻面臨供電壓力，國會近日就核能發展方向辯論。極右翼另類選擇黨主張重啟已關閉的核電廠，綠黨則反對任何核能回歸；執政聯盟目前未規畫重啟核電，但總理梅爾茨稍早曾說，全面廢核電是嚴重戰略錯誤，導致當前德國能源成本居高不下。

孤狼槍手闖安檢 川普記協晚宴遇襲

美國總統川普廿五日首度以總統身分出席在華府希爾頓飯店舉辦的「白宮記者協會晚宴」，一名男子持槍闖越宴會廳附近的安全哨，開槍擊中一名特勤人員後被制伏逮捕。川普夫婦立即被護送離開，現場官員及出席賓客都沒有受傷。

川普遇襲現場混亂 媒體高層、主播趴地鑽桌找掩護

美國總統川普在美東時間廿五日晚間八時（台灣時間廿六日早上八時）出席白宮記者協會晚宴，現場傳出槍響，特勤局隨扈隨即將他與第一夫人梅蘭妮亞撤離。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。