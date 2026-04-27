孤狼槍手闖安檢 川普記協晚宴遇襲

美國總統川普廿五日首度以總統身分出席在華府希爾頓飯店舉辦的「白宮記者協會晚宴」，一名男子持槍闖越宴會廳附近的安全哨，開槍擊中一名特勤人員後被制伏逮捕。川普夫婦立即被護送離開，現場官員及出席賓客都沒有受傷。

川普於美東時間廿五日晚間約八時十五分與第一夫人梅蘭妮亞一同進場上台；約莫八時卅五分左右，川普正在台上與人談話之際，突然耳聞槍響，特勤人員隨即護送川普和梅蘭妮亞離開。

川普稍晚發文稱讚特勤和執法人員表現非常出色，指他們快速行動，也很勇敢；川普說，槍手已被捕。

執法官員證實，槍手為來自加州托倫斯的卅一歲男教師艾倫（Cole Allen）；他持槍闖過安全哨朝宴會廳方向衝去，開火後遭到維安人員制伏逮捕。一名特勤人員中彈，幸好身穿防彈衣並無大礙，送醫觀察幾小時後已出院。

川普以為槍聲是盤子掉落

川普隨後在白宮舉行記者會表示，他一開始聽到槍聲，以為是盤子掉落。他說，中槍的特勤人員是在「非常近的距離遭到一把威力很強的武器射擊，但防彈背心發揮作用」。他表示已與該名特勤人員通話，稱對方狀況良好、精神振奮，「他的士氣很高，我們也告訴他，我們愛他、尊敬他，他是一個非常自豪的人。」

川普表示，這起事件凸顯白宮興建大型宴會廳的必要性。他也呼籲保持和平，並稱讚媒體對事件的報導「相當負責任」。川普過去曾將媒體稱為「人民公敵」，但這回他語氣相當克制，表示在此次事件後，大家感受到「一股巨大的愛與凝聚力」。

川普表示，在記協晚宴槍擊發生前，他原本的演說會嚴厲批評媒體，但現在將會收斂。他說：「我們談的是憲法中的言論自由，這才是重點。不只是白宮記者，這其實是基於我們憲法中的言論自由。」他說會在卅天內再辦一次白宮記協晚宴，且會「辦得更大更好也更完善」。

川普表示，他研究過暗殺事件，人們會鎖定那些產生「最大影響力」的人，並提到遇刺的美國總統林肯。他表示，被鎖定的通常是「大人物」，「我不太願意這麼說，但某種程度上我感到榮幸」，他表示為國家做了很多事，但有些人對此並不滿意。

川普：槍手應終生關在監獄

川普說，沒人告訴他總統是這麼危險的工作，開玩笑說，如果國務卿魯比歐告訴他這份工作這麼危險，他就不會參選了。他表示，槍手應該是單獨犯案的「孤狼」，並認為槍手應該終生被關在監獄。

川普還說，「你永遠不知道」這起事件是否可能與伊朗戰爭有關，「這不會阻礙我贏得伊朗戰爭」。被問及是否認為自己是嫌犯攻擊目標，川普說，「我想是的」。

司法部代理部長白朗奇表示，槍手「意圖襲擊政府官員，很可能包括總統本人」。他表示，槍手幾年前購得作案槍支，並在晚宴舉辦前一兩天入住該飯店，調查人員已從嫌犯的電子設備中收集到一些訊息，搜索他在加州的住處並詢問一些認識他的人，調查作案動機。