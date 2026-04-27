供電吃緊 德國再掀重啟核能辯論

車諾比核災滿四十周年，這次災變激發德國反核運動，於二○二三年全面廢核電，如今卻面臨供電壓力，國會近日就核能發展方向辯論。極右翼另類選擇黨主張重啟已關閉的核電廠，綠黨則反對任何核能回歸；執政聯盟目前未規畫重啟核電，但總理梅爾茨稍早曾說，全面廢核電是嚴重戰略錯誤，導致當前德國能源成本居高不下。

一九八六年四月廿六日，當時仍屬前蘇聯的烏克蘭車諾比核電廠發生爆炸，造成全球史上最嚴重核災。輻射塵擴散鄰近國家，形塑德國日後反核運動基礎。二○一一年日本福島核災後，時任總理梅克爾拍板加速廢核，在二○二三年關閉德國最後一座核電廠。

然而，隨著俄烏戰爭引發能源供應緊張，德國能源價格居高不下影響工業競爭力，核能是否應重新被納入能源選項，再度成為政治焦點。

中央社報導，根據德國聯邦議會官網公開紀錄，國會第二大黨另類選擇黨廿二日率先提出動議，要求成立專家委員會，評估重啟已關閉的核電廠，並主張立即停止多座核電廠的拆除作業，要求地方政府撤銷退役許可。

隔日，綠黨則提出「車諾比四十周年」動議，要求聯邦政府不得重啟核能發展。綠黨同時主張降低核能供應鏈風險，要求政府在歐盟層級推動降低對俄羅斯核燃料與技術依賴，並阻斷俄羅斯國營核能企業與德國林根燃料元件工廠合作計畫。

針對是否重啟傳統核電廠，執政陣營態度保留。不過，總理梅爾茨今年初曾表示，當前德國能源成本居高不下，應該歸咎於前總理梅克爾以及其後堅持完全廢核的聯合政府。他說，俄烏戰爭後能源供應已有變化，三年前「應該讓德國最後幾座核電廠繼續運轉，至少還能維持當時的發電能力」。

完全非核後，梅爾茨說，「我們現在正以全世界最昂貴的方式進行能源轉型。我不知道還有哪個國家像德國這樣，把能源轉型搞得如此艱難、如此昂貴。我們給自己設定一個目標，現在不得不修正，因為我們根本沒有足夠發電能力」。梅爾茨說，為了彌補這一損失，政府計畫推動新建燃氣發電廠作為備用電源。

梅爾茨上任後將核融合納入德國國家發展戰略核心，去年十月，官方宣布「核融合行動計畫」，規畫二○二九年前投入廿億歐元（約台幣七百四十億元），目標成為全球第一個實現核融合商轉發電國家。但技術複雜，商轉遙遙無期。