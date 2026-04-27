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車諾比核災40周年 烏克蘭：俄烏戰爭延誤重建

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

紐約時報及路透廿六日報導，這天是烏克蘭車諾比核災四十周年，外界仍憂慮已鏖戰四年多的俄烏戰爭，恐為車諾比地區帶來另一場災難。

烏克蘭政府指稱，俄羅斯發射的飛彈與無人機，多次經這座廢棄核電廠附近的航線攻擊烏克蘭，去年甚至因此造成該核電廠重要的輻射防護罩受損。

二○二二年二月廿四日俄國全面入侵烏克蘭，當天俄軍就直接進入車諾比核災的禁區範圍，並占據五周。

俄烏戰爭影響烏克蘭及國際原子能總署（ＩＡＥＡ）等各方控制車諾比輻射進一步外洩的各種作為。俄軍的重型裝甲車，甚至會揚起少量的輻射塵。

更令人擔心的是俄烏戰爭懸而未決。科學家無法前往測量核災當地地下水輻射的水井，以免踩到軍隊因這場戰爭而埋設的地雷。

地雷還引發另一個問題，即使發生野火，消防隊也無法前往撲滅控制可能會以煙霧方式散播輻射的火災。

烏克蘭外交部上周聲明，車諾比核災是莫斯科下令進行的核反應爐實驗釀成，這項實驗違反核安相關規範，核災發生後則伴隨莫斯科公然的謊言與掩蓋行徑。

烏克蘭外交部表示，世人如今仍必須面對由前蘇聯威權體制所帶來的後果，在這種體制之下，即使真相與科學，都只能屈從於意識形態及政治權力。

一九八六年四月廿六日凌晨，蘇聯時期興建、位於烏克蘭北部的車諾比核電廠四號反應爐發生爆炸，爐心不久即熔毀，使周邊數百萬人暴露在輻射下，數十萬人被迫撤離，大片土地遭致命的輻射汙染，淪為人類史上最嚴重的核災。

莫斯科 路透 蘇聯

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