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日議員：日美台防衛 讓中國拔不出刀

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本眾議員中山泰秀（左）26日出席第14屆海內外台灣國是會議。中央社 中央社
日本眾議員中山泰秀（左）26日出席第14屆海內外台灣國是會議。中央社 中央社

今年是「海內外台灣國是會議」第十四屆，以「國家正常化：台日美關係新展望」主題。廿六日在會中發表專題演講的日本前防衛副大臣中山泰秀指稱，自二戰後的近八十年來，日本都是「被保護國」，現在日本想有所改變。

賴清德總統也在致本屆會議的賀電中寫道，期盼藉由此次盛會，結合世界挺台量能；攜手共進打造堅韌台灣。

現任眾議員的中山，在執政的自民黨內是前「安倍派」（清和政策研究會）成員，而該派閥與視已故日本首相安倍晉三為政治導師的現任首相兼該黨總裁（黨魁）高市早苗關係密切。

中山在台北所做的上述演講中說，高市等人士提出三大主軸：其一，「過去日製武器不能賣到海外」，現正予以修正，日本的武器將可以輸出；其二，重新檢視日本現行在安保及防衛上的做法；其三，自一九四五年二戰結束以來，現行的日本憲法「已不符國際現狀」。

中山還說，日美台應緊緊站在一起來強化防衛能力，目的「並非（發動）戰爭」，而是使中國大陸「拔不出刀」。

也在會中發表專題演講的美國在台協會（ＡＩＴ）前台北辦事處長司徒文說，美國總統川普的確為美台關係帶來更大的不確定性，他反覆無常、政策常出現突然且難以捉摸的變化；美台雙方很多民眾都擔憂，他的「美國優先」政策使美國淪為不可靠的盟友。

司徒文還說，川普第二任至今的言行，皆加劇台灣人民對美不信任，若「疑美論」更嚴重，可能使美國的國家利益受損。

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