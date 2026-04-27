聽新聞
0:00 / 0:00

日擬修法鬆綁 廉售中古軍艦給盟友

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日媒報導，日本政府為了能將用不著的二手防衛裝備品出口海外，正研究修法。圖為菲律賓感興趣的海上自衛隊護衛艦「阿武隈號」。圖／擷自日本防衛省網站
日媒報導，日本政府為了能將用不著的二手防衛裝備品出口海外，正研究修法。圖為菲律賓感興趣的海上自衛隊護衛艦「阿武隈號」。圖／擷自日本防衛省網站

日本讀賣新聞廿六日報導，日本政府為了能將用不著的二手防衛裝備品出口海外，並以無償或價廉方式提供給外國，因此正研究修改「自衛隊法」。該報導說，日方此舉旨在想出口海上自衛隊的護衛艦給菲律賓，以和志同道合國家聯手對抗中國大陸

該報導還說，中國在海上動作頻頻，日本目的在於提高日本與志同道合國家的嚇阻能力和防衛能力，「並希望有助區域安全環境的穩定」。

幾位日本政府相關人士說，預定今年修改的「國家安保戰略」等「安保三文件」中，將載明日本採取上述做法的必要性，並以在明年舉行的日本國會常會中完成相關修法為目標。防衛大臣小泉進次郎將利用日本五月連續假期時訪問菲律賓及印尼，日方預定屆時與這兩個東南亞國家就出口自衛隊的「中古」裝備品進行協商。

由於日本財政法規規定，即使是二手的防衛裝備品，仍被視為國有財產，不能免費或「便宜」提供給外國。現行的自衛隊法第一一六條之三雖允許對開發中國家或地區的政府，以低於時價，便宜轉讓日本已用不著的二手防衛裝備品，但限不具殺傷力的，不包括護衛艦等武器及彈藥。

日本政府廿一日才修改日本防衛裝備品出口海外相關規定的「防衛裝備移轉三原則」運用指引，即日本原則上將能出口具殺傷力、破壞力的武器，只要有與日本政府簽訂防衛裝備品與技術移轉協定，目前有菲、澳、美國及澳洲等十七國。

在南海和中國長期有領土爭端的菲律賓，就對自衛隊的中古裝備品很感興趣，正研究引進服役已卅多年的「阿武隈級」護衛艦；若成真，這將是日本首次出口中古護衛艦。印尼則想引進「親潮級」柴電動力潛艦。

中國大陸 菲律賓 自衛隊

延伸閱讀

日7.7強震 小泉忙餐敘惹議

日坦克炸膛彈藥「中國製造」？ 中媒闢謠：缺乏證據

國際同盟變局／被當第一島鏈作戰錨點 南韓不願與美同盟抗中

裁減核武情勢嚴峻 前日相岸田反對改非核三原則

相關新聞

車諾比核災40周年 烏克蘭：俄烏戰爭延誤重建

紐約時報及路透廿六日報導，這天是烏克蘭車諾比核災四十周年，外界仍憂慮已鏖戰四年多的俄烏戰爭，恐為車諾比地區帶來另一場災難。

日議員：日美台防衛 讓中國拔不出刀

今年是「海內外台灣國是會議」第十四屆，以「國家正常化：台日美關係新展望」主題。廿六日在會中發表專題演講的日本前防衛副大臣中山泰秀指稱，自二戰後的近八十年來，日本都是「被保護國」，現在日本想有所改變。

日擬修法鬆綁 廉售中古軍艦給盟友

日本讀賣新聞廿六日報導，日本政府為了能將用不著的二手防衛裝備品出口海外，並以無償或價廉方式提供給外國，因此正研究修改「自衛隊法」。該報導說，日方此舉旨在想出口海上自衛隊的護衛艦給菲律賓，以和志同道合國家聯手對抗中國大陸。

供電吃緊 德國再掀重啟核能辯論

車諾比核災滿四十周年，這次災變激發德國反核運動，於二○二三年全面廢核電，如今卻面臨供電壓力，國會近日就核能發展方向辯論。極右翼另類選擇黨主張重啟已關閉的核電廠，綠黨則反對任何核能回歸；執政聯盟目前未規畫重啟核電，但總理梅爾茨稍早曾說，全面廢核電是嚴重戰略錯誤，導致當前德國能源成本居高不下。

孤狼槍手闖安檢 川普記協晚宴遇襲

美國總統川普廿五日首度以總統身分出席在華府希爾頓飯店舉辦的「白宮記者協會晚宴」，一名男子持槍闖越宴會廳附近的安全哨，開槍擊中一名特勤人員後被制伏逮捕。川普夫婦立即被護送離開，現場官員及出席賓客都沒有受傷。

川普遇襲現場混亂 媒體高層、主播趴地鑽桌找掩護

美國總統川普在美東時間廿五日晚間八時（台灣時間廿六日早上八時）出席白宮記者協會晚宴，現場傳出槍響，特勤局隨扈隨即將他與第一夫人梅蘭妮亞撤離。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。