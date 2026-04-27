日擬修法鬆綁 廉售中古軍艦給盟友

日本讀賣新聞廿六日報導，日本政府為了能將用不著的二手防衛裝備品出口海外，並以無償或價廉方式提供給外國，因此正研究修改「自衛隊法」。該報導說，日方此舉旨在想出口海上自衛隊的護衛艦給菲律賓，以和志同道合國家聯手對抗中國大陸。

該報導還說，中國在海上動作頻頻，日本目的在於提高日本與志同道合國家的嚇阻能力和防衛能力，「並希望有助區域安全環境的穩定」。

幾位日本政府相關人士說，預定今年修改的「國家安保戰略」等「安保三文件」中，將載明日本採取上述做法的必要性，並以在明年舉行的日本國會常會中完成相關修法為目標。防衛大臣小泉進次郎將利用日本五月連續假期時訪問菲律賓及印尼，日方預定屆時與這兩個東南亞國家就出口自衛隊的「中古」裝備品進行協商。

由於日本財政法規規定，即使是二手的防衛裝備品，仍被視為國有財產，不能免費或「便宜」提供給外國。現行的自衛隊法第一一六條之三雖允許對開發中國家或地區的政府，以低於時價，便宜轉讓日本已用不著的二手防衛裝備品，但限不具殺傷力的，不包括護衛艦等武器及彈藥。

日本政府廿一日才修改日本防衛裝備品出口海外相關規定的「防衛裝備移轉三原則」運用指引，即日本原則上將能出口具殺傷力、破壞力的武器，只要有與日本政府簽訂防衛裝備品與技術移轉協定，目前有菲、澳、美國及澳洲等十七國。

在南海和中國長期有領土爭端的菲律賓，就對自衛隊的中古裝備品很感興趣，正研究引進服役已卅多年的「阿武隈級」護衛艦；若成真，這將是日本首次出口中古護衛艦。印尼則想引進「親潮級」柴電動力潛艦。