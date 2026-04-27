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烏國攻擊俄肥料、煉油廠

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

烏克蘭擴大攻擊俄羅斯大宗商品出口商，26日以無人機襲擊俄國一座肥料工廠與一座大型煉油廠，加劇肥料與燃料供給憂慮。

俄羅斯沃洛格達州（Vologda）州長菲利莫諾夫（Georgy Filimonov）表示，PhosAgro子公司Apatit旗下一座位於切列波維茲市（Cherepovets）的肥料工廠遭烏克蘭無人機攻擊，高壓硫酸管道受損，但未釀成火災，管道破漏已修復。

空氣品質監測顯示有害化學物質未外洩，初步報告顯示五人受傷。這是PhosAgro的工廠4月來第二度遭烏克蘭攻擊。

烏克蘭同日表示，已攻擊雅羅斯拉夫爾一座煉油廠。

烏克蘭軍隊攻擊肥料工廠與煉油廠，是希望藉由攻擊因全球大宗商品價格勁揚而收獲意外之財的出口商，削弱俄國經濟影響力。

全球肥料價格自中東爆發戰爭以來已翻倍，根據PhosAgro，Apatit是歐洲最大磷酸鹽肥料、磷酸和硫酸生產商。

另一方面，繼俄羅斯國家杜馬主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）抵達北韓並與北韓領導人金正恩會面後，俄國國防部長貝洛索夫（Andrey Belousov）26日也走訪北韓。

貝洛索夫將與北韓政治和軍事領袖會面，並參加儀式和紀念活動。

俄羅斯 烏克蘭 俄國

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