車諾比核災40週年 德國再掀核能發展方向辯論

車諾比核災40週年，於2023年全面廢核的德國，國會本週就核能發展方向展開辯論。極右翼另類選擇黨主張重啟已關閉核電廠，綠黨則反對任何形式的核能回歸；執政聯盟目前未規劃重啟傳統核電，轉而將資源投入核融合技術。

1986年4月26日，車諾比核電廠發生爆炸，造成全球史上最嚴重核災。核輻射擴散籠罩鄰近國家，形塑德國日後反核運動基礎。2011年日本福島核災後，時任總理梅克爾（Angela Merkel）拍板加速廢核，在2023年關閉最後一座核電廠。

然而，隨著俄烏戰爭引發能源供應緊張，加上提升工業競爭力的壓力，核能是否應重新被納入能源選項，再度成為政治焦點。適逢車諾比核災40週年，相關爭論本週在德國國會升溫。

根據德國聯邦議會官網公開紀錄，國會第二大黨另類選擇黨（AfD）22日率先提出動議，要求成立專家委員會，評估重啟已關閉核電廠的可行性，並主張立即停止多座核電廠的拆除作業，要求地方政府撤銷退役許可。

隔日，綠黨（Greens）則提出「車諾比40週年—核能及其後果」動議，要求聯邦政府不得重啟核能發展，避免進一步累積高放射性核廢料。

綠黨同時主張降低核能供應鏈風險，要求政府在歐盟層級推動降低對俄羅斯核燃料與技術依賴，並阻斷俄羅斯國營核能企業與德國林根（Lingen）燃料元件工廠合作計畫。

俄羅斯入侵烏克蘭後，核電設施多次被戰火接近，凸顯核能安全風險具有跨境影響，綠黨也呼籲持續協助烏克蘭處理車諾比事故後續問題。

針對是否重啟傳統核電廠，執政陣營態度保留。當前主掌能源部的基民盟（CDU）傾向以技術中立角度重新檢視核電角色，看好小型模組化反應爐（SMR）與核融合發展潛力。

梅爾茨政府上任後即將核融合納入德國國家發展戰略核心之一，去年10月，官方宣佈「核融合行動計畫」，規劃2029年前投入20億歐元（約新台幣740億元），目標成為全球第一個實現核融合商轉發電的國家。

長年在德國公共電視台主持科普節目的德國知名天文物理學家萊希（Harald Lesch）則從氣候變遷觀點表達擔憂。他24日受奧格斯堡廣訊報（AugsburgerAllgemeinen）採訪時指出，無論傳統核分裂還是正在發展的核融合發電，都需要大量冷卻水維持穩定運作，若暖化加劇導致冷卻水不足，將成為核電發展障礙。