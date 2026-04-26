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川普白宮晚宴遇槍響 世界領袖紛紛譴責暴力

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國總統川普昨晚出席白宮記者協會晚宴時，宴會廳外突傳槍響，開槍嫌犯已經落網。世界多國領袖對此案深感震驚，譴責這起暴力事件，並慶幸未傳出傷亡，以下是他們的回應。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天在社群平台X寫道，他對「華府白宮記者協會晚宴現場的情況感到震驚」，任何對民主制度或新聞自由的攻擊，都須以最強烈措辭予以譴責。

以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）在X指出，他與妻子薩拉（Sara Netanyahu）對鎖定川普的「暗殺未遂」案感到震驚。

尼坦雅胡提及：「我們欣慰總統與第一夫人平安強健。

我們向受傷警員致上祝福，盼其早日完全康復，並對美國特勤局迅速果斷的處置致敬。」

印度總理莫迪（Narendra Modi）在X上表示，得知川普總統、美國第一夫人及副總統均平安無事且未受傷，他深感寬慰。

莫迪指出：「我致上最誠摯祝福，願他們持續平安與安康。暴力在民主中毫無立足之地，必須予以明確譴責。」

加拿大總理卡尼（Mark Carney）在X寫道，他「對總統、第一夫人及所有與會賓客安全無虞感到慶幸」，「政治暴力在任何民主體制中都沒有容身之處，這起事件令人不安，我的心與每一個深受震撼的人同在」。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在X指出：「近期事件之後，川普總統與其夫人平安無恙，令人感到欣慰。」她還提及：「暴力絕不該是解決問題的手段。」

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）譴責「今晚針對川普總統的攻擊」。他在X寫道：「暴力永遠不是答案。人類唯有透過民主、共存與和平才能向前邁進。」

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）在X上表示，他對這起「令人不安的槍擊事件深感震驚」。他寫道：「得知川普總統、第一夫人及其他與會者平安無事，我感到寬慰。」

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