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伊朗再度執行死刑 男子被控參與激進組織遭處決

中央社／ 德黑蘭26日綜合外電報導

伊朗司法機關表示，伊朗當局今天處決一名男子，他被判定是遜尼派激進組織「正義之軍」（Jaish al-Adl）的成員，曾參與伊朗東南部針對安全部隊的攻擊。

根據伊朗司法機構旗下的網站米珊線上（MizanOnline），此人名叫拉梅什（Amer Ramesh），是在希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchestan）查巴哈縣（Chabahar）一次反恐行動中被捕。

法新社無法立即得知他被捕及判決的日期。

拉梅什被判定犯下「以炸彈攻擊及伏擊軍事部隊的武裝叛亂」，而且是「正義之軍」的成員。這個非法激進組織也被美國列為恐怖組織。

根據伊朗司法機關，法院判處拉梅什死刑，律師上訴後，最高法院維持原判，當局於今晨執行死刑。

伊朗在與以色列及美國作戰的同時，已執行多起死刑。目前戰事因停火暫時中止。

伊朗昨天也處決另一名男子，司法機關稱他被控在1月大規模抗議期間，為以色列情報機構執行「任務」。

根據國際特赦組織（Amnesty International）等人權團體的說法，伊朗是世界上動用死刑次數第2多的國家，僅次於中國。

希斯坦-俾路支省與巴基斯坦阿富汗接壤，是少數民族遜尼派穆斯林俾路支族（Baluch）聚居之地，在什葉派占多數的伊朗是最貧困的地區之一。伊朗安全部隊長年來在當地與販毒及分離主義等武裝團體衝突不斷。

美國 阿富汗 巴基斯坦

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