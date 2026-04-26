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溫哥華汽車撞人周年 受害台灣女子獲加拿大永久居留

中央社／ 溫哥華25日專電

去年4月溫哥華菲律賓慶典活動上發生的汽車撞人慘劇滿一周年之際，台灣僑界共同探望事發時大難不死的台灣女子王丰（Sora），並捐贈善款5萬多加元（約台幣127萬元）。加拿大政府也在人道考量下，迅速批給王丰永久居留身分。

2025年4月26日，一輛汽車衝撞菲律賓拉普拉普慶典（Lapu Lapu Festival），導致11人死、數十人重傷的悲劇。王丰是其中一名一度瀕臨死亡卻能奇蹟存活的倖存者。

一年來，多虧她的同學朋友、鄰居、以及台灣同鄉會和慈濟基金會等許多僑胞的持續關懷，讓她從重度昏迷很快邁向康復之路，今年稍早出院後，已被安排轉進一間康復中心居住。

這場悲劇發生一周年之際，大溫哥華台灣同鄉會組織了一場溫馨聚會，慶祝王丰重生外，也將之前匯集的善款55914加元支票致贈王丰。秘書長房世伶說，這筆錢並不多，卻代表僑胞們的愛心和關懷。

會長吳清桂希望僑胞們持續發力關心王丰，她並幽默地說：「在康復中心內的室友和醫護人員都說英語，我們要常來陪伴王丰，和她多說台語，免得她的母語都生疏了。」

王丰好友林芮嘉和嚴啟仁感觸最深，她們說事發當天就連王丰是生是死都不知道，一路打聽才知道她被送醫急救。回想起365天來的點點滴滴，她們抱著王丰一度哽咽流淚，說：「沒想到熬過了。」

王丰稱這是她人生的驚異之旅，充滿了磨難與溫暖。她對中央社表示：「偶爾想起來依然會後悔當天去參加那個慶典活動，但一轉念，我就會想現在身邊還有這麼多美好的人事物，一定要活得更好。」

她說正努力復健、學習自主生活。「半個月前我第一次發現食指和拇指可以互相碰觸到，我好開心，這代表我的手指運動力又增加了。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣說，這是一場不幸的悲劇，也是充滿愛的真實故事，許多人從素昧平生到共同守護，就是為了幫助在異國受傷害的王丰重新活過來。

劉立欣也感謝加拿大政府的幫助。因為王丰在2025年初持打工度假簽證前往溫哥華，短短3個多月後就發生意外，加拿大政府為了讓她能獲得完整的醫療照護，特快核准了她的永久居留身分，讓她可以安心在加拿大生活。

溫哥華 菲律賓 加拿大

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