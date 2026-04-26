裁減核武情勢嚴峻 前日相岸田反對改非核三原則

「禁止核子擴散條約」（NPT）的例行審議會議即將登場。岸田文雄2022年成為首位親赴NPT審議會議的日相，他最近表示，「沒必要改變」日本的基本核政策「非核三原則」。

「西日本新聞」報導，「禁止核子擴散條約」（Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT）公認擁有核武的國家為美國、俄羅斯、英國、法國、中國共5個，而這5國有裁減核子軍備的義務，同時條約禁止其他國家製造或取得核武。這份條約於1970年生效，截至2025年1月，全球共有191個國家與地區加入。

為了檢視執行狀況，締約國的閣員級官員原則上每5年會召開例行性審議會議。然而，2015年的會議針對中東的非核化意見分歧，2022年的會議因為俄國反對文件涉及其入侵烏克蘭的描述，阻止通過聯合聲明，使最近兩次的NPT審議會議最終文件難產。

這次的審議會議本月27日將在美國紐約開幕，於此之際正逢中東局勢日趨嚴峻，多國出現與核裁軍背道而馳的動向。而日本首相高市早苗政府已宣布由外務副大臣國光文乃出席這場會議。

「西日本新聞」25日刊登岸田受訪的內容。岸田被問及這次會議的定位時表示，「俄羅斯仍在持續侵略烏克蘭。從中東情勢以及中國、北韓的動向來看，整體狀況相當嚴峻。」

他也說，「NPT是唯一同時涵蓋核武擁有國與非擁有國的普遍性框架。為了讓其發揮功能，日本有必要積極投入。確認各個締約國致力於遵守核裁軍的承諾，應該是最重要的目標。」

日本政府尚未依原子彈爆炸受害者（被爆者）的要求，以觀察員身分參與全面禁止核武的「禁止核武器條約」（TPNW）。

岸田回應，「重點在於能否促使擁有核武國改變立場。擁有核武國並未參與TPNW，如果日本以觀察員身分加入卻反而讓核武國更不作為，那就失去意義。另一方面，作為邁向無核武世界的途徑，TPNW仍然重要。為了接近理想，日本應該務實地一步一步努力。」

報導指出，高市政府啟動後，出現修改「非核三原則」的討論，而且執政黨內也出現共有核武（核共有）、持有核動力潛艦的意見。

岸田就此表示，「我擔任首相期間，再三堅持非核三原則，這也是一直以來堅持的國家政策，沒必要改變。我也沒考慮過共有核武。而持有核動力潛艦需要龐大經費，也涉及必要性問題，應謹慎評估。」

「非核三原則」是日本的基本核政策，即是「不擁有、不生產、不引進」核武器。