自民黨新人議員組「鹿鳴會」 有望成高市重要基礎

日本今年的眾議院選舉中，自民黨內有不少人藉由日相高市早苗的人氣首度進軍國會，而62名「高市系議員」已成立「鹿鳴會」。日媒分析，這個新團體有望成為支撐高市的重要基礎。

共同社中文網報導，「鹿鳴會」本月23日在日本國會附近一間飯店舉行聯誼會，曾表示「不擅長聚餐」的高市也「驚喜」現身，並勉勵後輩，「希望大家在這屆任期內全力以赴，努力拿出成果。」

今年2月的眾院大選，包括追加公認在內，自民黨共有316人當選，其中有66人是首度當選的新人，占比逾2成，可謂「一大勢力」。

而「鹿鳴會」共有62人參加，扣除4名曾任參議員的眾議員之外，其餘新人全數加入，並由新人之中最年長的西條昌良出任會長。西條目前71歲，為比例代表北關東選區眾議員。

西條說明「鹿鳴會」的名稱由來時表示，「我們被稱為高市系議員（高市Children）。說到首相，就想到奈良；說到奈良，就想到奈良公園的鹿。」他還提到「鹿一旦察覺到危險，就會鳴叫通知同伴」，盼借此表達同期議員之間團結一致的決心。

報導分析，雖然高市內閣維持相對較高的支持率，但高市長期處於無派系狀態，黨內基礎難稱穩固，而這個新團體有望成為支撐高市的重要基礎。

高市的保守色彩濃厚，自民黨內與她的政治理念與政策產生共鳴的團體，包括「日本尊嚴和國家利益守護會」以及「推動負責任的積極財政議員聯盟」等。隨著新人議員和重新當選的議員加入，相關勢力也在不斷擴大。

另外，與高市關係密切的國會議員，也在呼籲黨內高層加入準備成立的議員聯盟。眾議院選舉過後，自民黨內的舊派閥單位，以及去年總裁選舉各陣營為中心的集會頻繁舉行。

一名不具名、身為高市親信的議員表示，「為了向其他議員彰顯聲勢，必須儘可能使更多人加入新的議員聯盟」。