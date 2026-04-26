快訊

乾眼症猛吞「好油」卻無效？ 醫點名3種營養素最關鍵：吃錯反而加重發炎

前菜才上就出事！白宮記協晚宴遇槍擊 媒體高層躲桌下 威脅一除秒上工

LINE記事本大改版！上傳影片功能4月27日退場 2招照樣免費存

聽新聞
0:00 / 0:00

布局後達賴喇嘛時代 逾9萬藏人投票選流亡政府

中央社／ 印度拜拉庫普26日綜合外電報導

居住在中國控制範圍外的藏人今天投票選出流亡政府。由於藏人準備迎接一個終將到來、且不可避免失去其崇敬領袖達賴喇嘛的未來，這場選舉的意義顯得格外重大。

法新社報導，設於印度的藏人行政中央（Central Tibetan Administration）儘管被中國譴責為「不過是分裂主義政治團體」，但對流亡藏人而言是重要機構，尤其是在達賴喇嘛於2011年移交政治權力之後。

19歲的首投族丹增次仁（Tenzin Tsering）表示：「我們的選票至關重要。」他正等著投下選票，希望能推動提升年輕人在體制中的話語權。

他在印度南部卡納塔卡邦（Karnataka）的拜拉庫普（Bylakuppe）表示：「我們需要足以體現社群未來願景的聲音，而不只是停留在過去。」拜拉庫普是印度最大的流亡藏人據點之一。

這場投票預計在27個國家舉行，但不包括中國。

全球共有9.1萬名登記選民，其中包括喜馬拉雅高山地區的佛教僧侶、南亞大城市中的政治流亡者，以及居住在澳洲、歐洲與北美的難民。

現年90歲的達賴喇嘛，自1959年中國軍隊鎮壓起義後從西藏拉薩出逃印度，流亡至今。他本人堅稱自己仍有許多年可活。

但這位諾貝爾和平獎得主的支持者深知，儘管中國共產黨奉行無神論，去年仍公開表示，這位佛教領袖未來的接班人，必須由中國政府批准。

達賴喇嘛表示，甘丹頗章基金會（Gaden Phodrang Foundation）才是唯一有權認定轉世靈童的單位。

政治 投票 印度

延伸閱讀

加薩戰後首場巴勒斯坦選舉 投票率低競爭有限

國際紛爭誰挺身而出？美前情報官員：等美國人改變時代軌跡不切實際

「中國、印度是鬼地方」播客節目猛批出生公民權 川普轉發

相關新聞

前線斷糧8個月 烏兵暴瘦40公斤「肋骨照」網路瘋傳

烏克蘭前線近日爆發嚴重後勤危機，多名士兵因長期缺乏糧食、飲水而極度消瘦的照片在社群平台Threads上瘋傳，揭發軍方對東北部前線部隊長達8個月糧水匱乏情況不聞不問。事件曝光後，烏克蘭軍方迅速展開調查，並於24日宣布撤換涉事區域的高階指揮官，同時承諾全面改善補給問題。

美菲日演習 解放軍實彈射擊較勁

美國丶菲律賓與日本等國正在南海展開年度「肩並肩」大規模聯合軍事演習，解放軍南部戰區24日宣布派出以055型軍艦為主的四艘軍艦，赴菲律賓呂宋島以東海域展開演訓，較勁意味濃厚。還有中國自媒體根據衛星圖像判斷，解放軍在菲律賓以西的南海集結至少14艘軍艦，與呂宋島以東的編隊，形成對菲律賓東西夾擊的態勢。

以軍複製加薩戰術打擊關鍵基建 黎南整村遭夷平

以色列與美國對伊朗發動戰爭2天後，黎巴嫩真主黨3月2日向以色列發射火箭，以軍隨後展開摧毀真主黨的作戰，並迅速升高為對黎巴嫩南部大片地區的夷平，呈現出類似加薩走廊的樣貌。人權團體警告，以軍攻勢正在複製加薩走廊的戰術，從針對關鍵基礎設施與醫療設施的重點打擊，到鎖定記者與心理戰。

3月被傳死訊 內唐亞胡親證罹攝護腺癌：已治療「解決問題」

以色列總理內唐亞胡24日在社群媒體X上表示，自己罹患早期攝護腺癌，接受治療後身體狀況良好。但他並未說明何時接受治療。

自民黨新人議員組「鹿鳴會」 有望成高市重要基礎

日本今年的眾議院選舉中，自民黨內有不少人藉由日相高市早苗的人氣首度進軍國會，而62名「高市系議員」已成立「鹿鳴會」。日媒...

艾普斯坦有何魔力吸引菁英？黑名簿曝權貴版FOMO陷阱

過去幾個月，淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的電郵陸續曝光，一個問題也逐漸浮現：那些知名的經濟學家、醫師與產業領袖，為何會尋求他的建議，甚至對他卑躬屈膝？他們交友難道不該更謹慎嗎？一部分理由其實很簡單：人們想被加入艾普斯坦那本惡名昭彰的聯絡人名冊。那本黑名簿宛如一張權力地圖，標示出哪些人真正有影響力，被納入其中將有助於攀升財富階梯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。