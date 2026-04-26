日本沖繩縣知事選舉接近 玉城鄧尼拚第三任

日本沖繩縣知事選舉即將在8月27日公告、9月13日投開票。現任知事玉城鄧尼今天在那霸市召開記者會，正式宣布參選。他在選戰中，有望與那霸市前副市長古謝玄太展開對決。

「每日新聞」與「琉球新報」報導，玉城目前66歲，2018年首度當選沖繩縣知事後，連任一次，目前是第二個任期。隨著他的任期即將在9月29日屆滿，沖繩縣選舉管理委員會已經敲定上述選舉時間。

由自民黨支持的新人、總務省前官員古謝玄太，目前42歲，已經宣布出馬參選。古謝的立場是同意普天間機場遷址到邊野古地區。

報導指出，這場選戰很可能是玉城與古謝之間為主的對決。雙方將針對美軍基地、經濟振興等議題展開論戰。而選舉結果也將影響日相高市早苗政府的國防政策，高市政府正在推動強化日美同盟。

玉城今天在沖繩那霸諾富特酒店宣布尋求連任，並強調任內提振經濟與提升縣民生活等政績，並矢言進一步發展沖繩。

他反對美軍普天間機場遷址到名護市邊野古地區，並稱「將強烈要求中央儘快消除普天間基地的危險性」。

玉城也說明，在第一任期間處理首里城大火、豬瘟（Classical Swine Fever，又稱典型豬瘟，不是非洲豬瘟），以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，第二任則改善兒童貧困率。而且訪問沖繩的遊客數量增加等帶動沖繩縣經濟，2026年度縣府一般會計預算首次突破9000億日圓，強調自身經驗與政績。

他指出，若第3度當選知事，將把沖繩打造成「真正感受到富足的島嶼」。他的重點政見為修建公共交通系統，包含修建鐵路、延長沖繩都市單軌電車等。

玉城也認為，邊野古新基地的建案，「很可能是選戰其中一個重大爭點」。日本中央正在執行工程，以把普天間基地遷到名護市邊野古地區。不過玉城批評普天間基地危險性仍未消除，並指責未以對話推動解決問題的中央出現「懈怠」。