台灣海軍敦睦艦隊訪問貝里斯 展現雙邊堅實邦誼

台灣駐貝里斯大使館22日舉辦「敦睦遠航訓練支隊」親善表演，由海軍官校鼓號樂隊演出。活動並安排艦艇開放參觀，邀請當地政要與學生登上這批歷時50天抵達的軍艦。

大貝里斯傳媒（Greater Belize Media）報導，除了音樂表演與儀式，此次訪問更凸顯貝里斯與台灣之間歷久彌堅的邦誼。貝里斯國防部次長鄂希爾（Francis Usher）談到這段關係的重要性，以及貝里斯軍校學員在此次國際交流中所扮演的角色。

鄂希爾說：「這是訪問貝里斯親善行程的一環，表演包含來自台灣海軍官校的軍樂隊表演，以及儀隊與跆拳道隊的展示。」

他還說：「台灣在多種專業訓練上為我們提供很大協助，幫助我們培養能力。正如我所說，台灣找到正確的交流方式，那就是投資貝里斯最重要的資產，也就是貝里斯的人才。」