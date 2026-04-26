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傳以軍襲黎南釀4死 內唐亞胡：強力打擊真主黨

中央社／ 耶路撒冷25日綜合外電報導

以色列總理辦公室今天表示，將鎖定真主黨（Hezbollah）目標加強打擊。此舉進一步考驗以色列與黎巴嫩之間脆弱的停火協議。

路透社報導，根據黎巴嫩國家通訊社指出，以色列今天空襲黎巴嫩南部，造成4人死亡。

以色列軍方則表示，真主黨向以色列發射火箭彈，讓脆弱的停火再添新變數。

目前尚不清楚黎巴嫩國家通訊社所報的人員死亡，是否與以色列空襲有關。

以色列軍方重申，要求黎巴嫩居民切勿靠近黎南利塔尼河（Litani River）地區，並說在當地以軍正和真主黨交戰。

以方指出，在以軍目前所控制的區域內，攔截了一個「可疑的空中目標」；又說真主黨向以色列北部發射兩枚火箭彈，其中一枚被成功攔截，未傳出傷亡報告。

以黎停火協議原訂明天到期，美國總統川普已將協議延長3周。

黎巴嫩一名真主黨議員昨天表示，美國斡旋的停火協議毫無意義。

空襲 黎巴嫩 真主黨 內唐亞胡

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