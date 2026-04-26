快訊

白宮記者晚宴槍擊後首發聲！川普稱槍手為「孤狼」原本還想回去演說

學區焦慮／搶明星國中2歲就要卡位 少子化掀學區遷徙潮

鍋子燒焦別急著刷！用力清潔反而更難洗：這招快速清乾淨

聽新聞
0:00 / 0:00

車諾比核災40周年 戰火陰影下烏克蘭防核威脅

中央社／ 基輔26日綜合外電報導

烏克蘭今天紀念車諾比（Chornobyl）核災40周年，然而外界仍揮之不去心中的恐懼，擔憂已持續4年的俄烏戰爭可能再次引發這場全球史上最嚴重核災的悲劇。

路透社報導，基輔當局表示，莫斯科多次派遣飛彈與無人機，借道這座核電廠附近航線空襲烏克蘭城市，甚至在去年一次攻擊中，導致核電廠的關鍵防護罩受損。

當年蘇聯當局雖企圖隱瞞災難規模，但核災放射性物質仍擴散至歐洲大部分地區。在俄羅斯入侵鄰國烏克蘭的當下，紀念這場災難被賦予全新且鮮明的意義。

烏克蘭外交部本周發聲明表示：「車諾比核災是莫斯科下令進行的一項反應爐實驗所導致，該實驗違反安全規範，隨後又伴隨謊言與掩蓋行為。」

「時至今日，世界仍必須面對由威權體制所帶來的後果，在那個體制下，真相與科學都必須屈從於意識形態與政治權力。」

1986年4月26日凌晨，蘇聯建造的核電廠第4號反應爐發生爆炸並隨後熔毀，導致數百萬人暴露於輻射之下、數十萬人被迫撤離，大面積土地遭到污染。

自災難發生以來，已有數千人因癌症等與輻射相關的疾病死亡，但確切的總死亡人數與長期的健康影響，至今仍是各界激烈爭論的話題。

爆炸 歐洲 俄羅斯

延伸閱讀

俄轟烏後1架無人機墜落羅馬尼亞 英國戰機緊急升空

從戰地貓到救援蜜蜂 烏克蘭人戰火中不忘守護動物

相關新聞

艾普斯坦有何魔力吸引菁英？黑名簿曝權貴版FOMO陷阱

過去幾個月，淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的電郵陸續曝光，一個問題也逐漸浮現：那些知名的經濟學家、醫師與產業領袖，為何會尋求他的建議，甚至對他卑躬屈膝？他們交友難道不該更謹慎嗎？一部分理由其實很簡單：人們想被加入艾普斯坦那本惡名昭彰的聯絡人名冊。那本黑名簿宛如一張權力地圖，標示出哪些人真正有影響力，被納入其中將有助於攀升財富階梯。

川普出席白宮記者協會晚宴 疑似開槍 川普被護送離開

美國總統川普25日晚間出席「白宮記者協會晚宴」，約莫美東時間晚間8時35分左右，現場疑似出現安全問題，川普被數名維安人員護送離開。

以色列軍隊、真主黨續交火 和平依舊脆弱

以黎停火甫延長三周，但以色列和黎巴嫩真主黨廿四至廿五日持續交火。以軍廿四日聲稱在黎巴嫩南部擊殺六名真主黨成員，並空襲黎南的真主黨建築。真主黨則朝以北及駐黎南的以軍發射無人機，以方指控這是公然違反停火。

首次鬆綁 日本自衛隊 將改官階稱呼

日本過去以自衛隊並非「軍隊」等若干表面上的理由，至今使用迥異於外國武裝部隊的官階稱呼，但即將出現重大轉變。讀賣新聞廿五日報導，日本政府確定將變更對自衛隊幹部（幹部自衛官）官階的稱呼，這也將是自衛隊自一九五四年七月成立以來的「創舉」。

日7.7強震 小泉忙餐敘惹議

日本「周刊文春」雜誌廿五日報導，日本本州東北部「三陸」地區外海（三陸沖）廿日發生芮氏規模七點七的極淺地震，近十八萬名居民被總務省下達避難指示。但負責救災的防衛大臣小泉進次郎卻在地震後，隨即和「永田町相關人士」（即黨政相關人士）喝酒聚餐約兩小時，因此引發爭議。

籲歐洲覺醒 馬克宏：美中俄領袖都反歐

法國總統馬克宏廿四日在和希臘總理米佐塔基斯討論時，將美國總統川普、俄羅斯總統普亭及中國大陸國家主席習近平相提並論，指稱這三位領袖均持「強烈反對」歐洲的立場，「這正是我們（歐洲）覺醒的時刻」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。