車諾比核災40周年 戰火陰影下烏克蘭防核威脅

烏克蘭今天紀念車諾比（Chornobyl）核災40周年，然而外界仍揮之不去心中的恐懼，擔憂已持續4年的俄烏戰爭可能再次引發這場全球史上最嚴重核災的悲劇。

路透社報導，基輔當局表示，莫斯科多次派遣飛彈與無人機，借道這座核電廠附近航線空襲烏克蘭城市，甚至在去年一次攻擊中，導致核電廠的關鍵防護罩受損。

當年蘇聯當局雖企圖隱瞞災難規模，但核災放射性物質仍擴散至歐洲大部分地區。在俄羅斯入侵鄰國烏克蘭的當下，紀念這場災難被賦予全新且鮮明的意義。

烏克蘭外交部本周發聲明表示：「車諾比核災是莫斯科下令進行的一項反應爐實驗所導致，該實驗違反安全規範，隨後又伴隨謊言與掩蓋行為。」

「時至今日，世界仍必須面對由威權體制所帶來的後果，在那個體制下，真相與科學都必須屈從於意識形態與政治權力。」

1986年4月26日凌晨，蘇聯建造的核電廠第4號反應爐發生爆炸並隨後熔毀，導致數百萬人暴露於輻射之下、數十萬人被迫撤離，大面積土地遭到污染。

自災難發生以來，已有數千人因癌症等與輻射相關的疾病死亡，但確切的總死亡人數與長期的健康影響，至今仍是各界激烈爭論的話題。