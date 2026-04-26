川普出席白宮記者協會晚宴 疑似開槍 川普被護送離開

過去幾個月，淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的電郵陸續曝光，一個問題也逐漸浮現：那些知名的經濟學家、醫師與產業領袖，為何會尋求他的建議，甚至對他卑躬屈膝？他們交友難道不該更謹慎嗎？一部分理由其實很簡單：人們想被加入艾普斯坦那本惡名昭彰的聯絡人名冊。那本黑名簿宛如一張權力地圖，標示出哪些人真正有影響力，被納入其中將有助於攀升財富階梯。

2026-04-26 09:00