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馬利多處遭協同攻擊 軍政府面臨多年最大挑戰

中央社／ 巴馬科25日綜合外電報導

西非國家馬利多處今天遭叛亂分子襲擊，首都巴馬科主要機場一度關閉。軍方其後表示已重新掌控局勢。馬利政府目前由軍方主導，與蓋達組織（al-Qaeda）及伊斯蘭國（IS）分支對抗多年，如今面臨迄今最大規模攻勢之一。

路透社報導，聯合國安全通報指出，馬利境內包括巴馬科（Bamako）機場附近與卡蒂（Kati）同步發生「複雜且協同攻擊」；地理位置較北的莫柏地（Mopti）、加奧（Gao）及奇達（Kidal）也傳出槍戰。

中部城鎮塞瓦雷（Sevare）的目擊者形容「到處都是槍聲」。美國大使館呼籲公民就地避難，英國則建議國民勿前往馬利。另有目擊者指出，馬利國防部長卡瑪拉（Sadio Camara）位於卡蒂的住宅也在襲擊中被毀。

4名安全消息人士向路透表示，與蓋達掛鉤的「伊斯蘭和穆斯林支持組織」（JNIM）涉入攻擊，且似乎與圖阿雷格（Tuareg）叛軍聯盟FLA協同行動。

路透無法獨立核實這項說法。

德國智庫康拉德阿德諾爾基金會（Konrad AdenauerFoundation）的萊辛（Ulf Laessing）指出：「這看起來是多年來最大規模的協同攻擊。」

分析人士指出，受襲目標包括政權核心卡蒂與巴馬科，以及具有象徵意義的奇達，凸顯此次攻擊的重要性。對2020年及2021年兩度透過政變掌權、承諾恢復安全的戈伊塔（Assimi Goita）政府而言，這也是嚴峻考驗。

馬利軍方雖宣稱上午11時已掌控局勢，但北方主要軍事樞紐加奧居民表示，直到中午仍可聽見劇烈爆炸聲，街頭交火持續。

這場叛亂自2012年延燒至今。2024年9月，JNIM曾攻擊巴馬科機場附近一所憲兵訓練學校，造成約70人死亡；1年之後又宣布封鎖燃料進口，並襲擊軍方護送的油罐車，顯示其行動範圍持續擴大。

馬利政府近年仰賴俄羅斯傭兵支援，並一度排斥與西方合作，但近期開始與華府建立較緊密聯繫。馬利外長日前指控鄰國支援恐怖組織，但未點名相關國家，也未提出證據。

機場 聯合國 IS

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