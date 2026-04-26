聽新聞
0:00 / 0:00

從戰地貓到救援蜜蜂 烏克蘭人戰火中不忘守護動物

中央社／ 基輔25日綜合外電報導

烏克蘭軍人大多都很清楚，所有從軍的人，遲早都會變成愛貓的人。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，無論是壕溝、檢查哨、被毀的家園還是醫療急救點，烏軍總能在前線最意想不到的地方發現貓的身影。貓咪們始終在找尋有地方取暖、有東西吃之處，而牠們也懂禮尚往來，會撒撒嬌、討討拍來提振士氣。

但即使是久經前線的動物，有時也難免陷入險境。本月稍早，烏克蘭第14獨立機械化旅（Ukrainian 14thSeparate Mechanized Brigade）便用無人機，從戰火中心撤離了一隻貓和一隻狗。

貓貓「巴爾西克」與狗狗「扎吉布魯克」過去常在部隊後方防區活動，後來卻不知怎地跑到了危險的最前線據點。

由於用人力將這兩隻毛孩撤離前線太過危險，因此出動了無人機。該旅新聞官薩姆里加（NadiyaZamryga）透過電話向CNN表示：「大家把牠們放進特殊、可透氣的袋子，小心地綁在無人機上，然後撤離。」

她表示，這次任務考驗無人機駕駛員的專業技巧，不僅必須載著動物飛行約10公里，還需「輕輕」讓牠們落地。

薩姆里加說，這次撤離的結果非常圓滿，巴爾西克被牠的「貓爸爸」一眼認出，且即將和這名傷後正慢慢康復的士兵團聚。

至於扎吉布魯克，目前則留在部隊後方駐地，遠離前線。薩姆里加表示，牠在那裡過得很好。

即使身處戰爭時期，包括2022年2月俄羅斯全面入侵初期那段混亂與殘酷的日子，許多烏克蘭人仍堅持和動物不離不棄，這份堅持感動全球無數人。

這場苦戰邁入第5年，戰事仍無緩和跡象。

烏克蘭大型動保組織UAnimals營運總監薩卡達（Inga Sakada）表示，他們長期投入前線地區動物的撤離、醫療和照護工作。

她說：「我們的獸醫團隊每月會兩次前往前線區域，從早上7時一路忙到晚上10時，治療、施打疫苗、結紮所有帶來的動物。」她補充，一次行動多則可照護500至600隻動物。

薩卡達說，許多撤離時被迫與動物分離的人，心裡清楚他們短時間內未必能與寵物重逢。

「有人在撤離時無法帶走自己的牛，還特地寫了一封親筆信，描述牛的個性、喜歡怎樣度過時光、愛吃什麼、個性溫和，需要跟牠互動，並且真的很喜歡這樣的生活。」

薩卡達表示，這頭名叫莉普卡（Lypka）的牛，目前住在收容所，已經吸引了不少粉絲。

她也表示，組織始終面臨沉重的需求壓力。志工數量不夠，收容所空間不足，願意領養流浪與棄養動物的人手嚴重短缺，資金也永遠不夠。

「前線遺留下來的動物數量非常龐大…在高峰期，我們1天可能收到約百件求助，遺憾的是我們無法一一應付。」

並非所有動物都能獲救。烏克蘭馬術聯盟去年9月表示，俄軍無人機襲擊馬廄造成數匹賽馬死亡；10月哈爾科夫（Kharkiv）一處農場遇襲起火，多達1.3萬頭豬喪生。烏克蘭主管車諾比（Chernobyl）禁區官員本週也警告，俄軍撤退後留下的地雷正殺害當地野生動物，包括瀕危蒙古野馬。

UAnimals表示，自戰爭全面爆發以來，他們已經撤離超過1萬隻動物，除了貓狗外，還包括老虎、獅子、駱駝、馬、牛、浣熊、狼、驢、豪豬、狐猴、綿羊和蜜蜂。

對，蜜蜂。薩卡達指出，UAnimals團隊曾從烏克蘭東部一個剛解放但仍布滿地雷的村莊，搶救了13個蜂箱，運到利維夫（Lviv），讓牠們與飼主團聚。途中團隊成員多次被螫，但大家都覺得一切都值得。

這些蜜蜂原本屬於一名猶太大屠殺（Holocaust）生還者，他將牠們傳給了孫子。薩卡達說，當這位先生看到蜜蜂時，感動得落淚。

許多被撤離的動物進入了收容所，也有一些被領養到新家庭。

哈爾科夫居民尤莉亞（Yulia）近日在10歲兒子央求下，領養了第14旅從前線庫普揚斯克（Kupiansk）救回的小貓。尤莉亞笑說，每當俄軍「見證者」（Shahed）無人機飛過，這隻小傢伙非但不怕噪音，還會跳上窗台認真觀察，是名副其實的「戰地貓」。

無人機 狗狗 CNN

延伸閱讀

俄轟烏後1架無人機墜落羅馬尼亞 英國戰機緊急升空

相關新聞

首次鬆綁 日本自衛隊 將改官階稱呼

日本過去以自衛隊並非「軍隊」等若干表面上的理由，至今使用迥異於外國武裝部隊的官階稱呼，但即將出現重大轉變。讀賣新聞廿五日報導，日本政府確定將變更對自衛隊幹部（幹部自衛官）官階的稱呼，這也將是自衛隊自一九五四年七月成立以來的「創舉」。

以色列軍隊、真主黨續交火 和平依舊脆弱

以黎停火甫延長三周，但以色列和黎巴嫩真主黨廿四至廿五日持續交火。以軍廿四日聲稱在黎巴嫩南部擊殺六名真主黨成員，並空襲黎南的真主黨建築。真主黨則朝以北及駐黎南的以軍發射無人機，以方指控這是公然違反停火。

日7.7強震 小泉忙餐敘惹議

日本「周刊文春」雜誌廿五日報導，日本本州東北部「三陸」地區外海（三陸沖）廿日發生芮氏規模七點七的極淺地震，近十八萬名居民被總務省下達避難指示。但負責救災的防衛大臣小泉進次郎卻在地震後，隨即和「永田町相關人士」（即黨政相關人士）喝酒聚餐約兩小時，因此引發爭議。

籲歐洲覺醒 馬克宏：美中俄領袖都反歐

法國總統馬克宏廿四日在和希臘總理米佐塔基斯討論時，將美國總統川普、俄羅斯總統普亭及中國大陸國家主席習近平相提並論，指稱這三位領袖均持「強烈反對」歐洲的立場，「這正是我們（歐洲）覺醒的時刻」。

美菲日南海演習 大陸實彈射擊較勁

美國丶菲律賓與日本等國正在南海展開年度「肩並肩」大規模聯合軍事演習。大陸也不甘示弱，解放軍南部戰區廿四日宣布派出以○五五型軍艦為主的四艘軍艦，赴菲律賓呂宋島以東海域展開演訓，較勁意味濃厚。還有大陸自媒體根據衛星圖像判斷，共軍在菲律賓以西的南海集結至少十四艘軍艦，與呂宋島以東的編隊，形成對菲律賓東西夾擊的態勢。

中歐關係急凍…歐盟對俄第20輪制裁含多家中企 北京批「肆無忌憚」

中歐關係再陷緊張。針對歐盟日前通過第20輪對俄羅斯制裁，名單出現多家中國企業，中國商務部今晚表示強烈不滿、堅決反對，批此...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。