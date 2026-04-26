從戰地貓到救援蜜蜂 烏克蘭人戰火中不忘守護動物

烏克蘭軍人大多都很清楚，所有從軍的人，遲早都會變成愛貓的人。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，無論是壕溝、檢查哨、被毀的家園還是醫療急救點，烏軍總能在前線最意想不到的地方發現貓的身影。貓咪們始終在找尋有地方取暖、有東西吃之處，而牠們也懂禮尚往來，會撒撒嬌、討討拍來提振士氣。

但即使是久經前線的動物，有時也難免陷入險境。本月稍早，烏克蘭第14獨立機械化旅（Ukrainian 14thSeparate Mechanized Brigade）便用無人機，從戰火中心撤離了一隻貓和一隻狗。

貓貓「巴爾西克」與狗狗「扎吉布魯克」過去常在部隊後方防區活動，後來卻不知怎地跑到了危險的最前線據點。

由於用人力將這兩隻毛孩撤離前線太過危險，因此出動了無人機。該旅新聞官薩姆里加（NadiyaZamryga）透過電話向CNN表示：「大家把牠們放進特殊、可透氣的袋子，小心地綁在無人機上，然後撤離。」

她表示，這次任務考驗無人機駕駛員的專業技巧，不僅必須載著動物飛行約10公里，還需「輕輕」讓牠們落地。

薩姆里加說，這次撤離的結果非常圓滿，巴爾西克被牠的「貓爸爸」一眼認出，且即將和這名傷後正慢慢康復的士兵團聚。

至於扎吉布魯克，目前則留在部隊後方駐地，遠離前線。薩姆里加表示，牠在那裡過得很好。

即使身處戰爭時期，包括2022年2月俄羅斯全面入侵初期那段混亂與殘酷的日子，許多烏克蘭人仍堅持和動物不離不棄，這份堅持感動全球無數人。

這場苦戰邁入第5年，戰事仍無緩和跡象。

烏克蘭大型動保組織UAnimals營運總監薩卡達（Inga Sakada）表示，他們長期投入前線地區動物的撤離、醫療和照護工作。

她說：「我們的獸醫團隊每月會兩次前往前線區域，從早上7時一路忙到晚上10時，治療、施打疫苗、結紮所有帶來的動物。」她補充，一次行動多則可照護500至600隻動物。

薩卡達說，許多撤離時被迫與動物分離的人，心裡清楚他們短時間內未必能與寵物重逢。

「有人在撤離時無法帶走自己的牛，還特地寫了一封親筆信，描述牛的個性、喜歡怎樣度過時光、愛吃什麼、個性溫和，需要跟牠互動，並且真的很喜歡這樣的生活。」

薩卡達表示，這頭名叫莉普卡（Lypka）的牛，目前住在收容所，已經吸引了不少粉絲。

她也表示，組織始終面臨沉重的需求壓力。志工數量不夠，收容所空間不足，願意領養流浪與棄養動物的人手嚴重短缺，資金也永遠不夠。

「前線遺留下來的動物數量非常龐大…在高峰期，我們1天可能收到約百件求助，遺憾的是我們無法一一應付。」

並非所有動物都能獲救。烏克蘭馬術聯盟去年9月表示，俄軍無人機襲擊馬廄造成數匹賽馬死亡；10月哈爾科夫（Kharkiv）一處農場遇襲起火，多達1.3萬頭豬喪生。烏克蘭主管車諾比（Chernobyl）禁區官員本週也警告，俄軍撤退後留下的地雷正殺害當地野生動物，包括瀕危蒙古野馬。

UAnimals表示，自戰爭全面爆發以來，他們已經撤離超過1萬隻動物，除了貓狗外，還包括老虎、獅子、駱駝、馬、牛、浣熊、狼、驢、豪豬、狐猴、綿羊和蜜蜂。

對，蜜蜂。薩卡達指出，UAnimals團隊曾從烏克蘭東部一個剛解放但仍布滿地雷的村莊，搶救了13個蜂箱，運到利維夫（Lviv），讓牠們與飼主團聚。途中團隊成員多次被螫，但大家都覺得一切都值得。

這些蜜蜂原本屬於一名猶太大屠殺（Holocaust）生還者，他將牠們傳給了孫子。薩卡達說，當這位先生看到蜜蜂時，感動得落淚。

許多被撤離的動物進入了收容所，也有一些被領養到新家庭。

哈爾科夫居民尤莉亞（Yulia）近日在10歲兒子央求下，領養了第14旅從前線庫普揚斯克（Kupiansk）救回的小貓。尤莉亞笑說，每當俄軍「見證者」（Shahed）無人機飛過，這隻小傢伙非但不怕噪音，還會跳上窗台認真觀察，是名副其實的「戰地貓」。