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俄轟烏後1架無人機墜落羅馬尼亞 英國戰機緊急升空
俄羅斯今天對烏克蘭發動打擊後，1架無人機墜落在烏克蘭鄰國羅馬尼亞，引發2架駐守當地的英國戰機緊急升空，當局並從事發區域撤離200多人。
法新社報導，羅馬尼亞緊急應變單位發布聲明表示，1架無人機墜落在有人居住區域，機上可能裝載爆裂物。羅馬尼亞國防部也透過聲明說，這起事件發生在俄軍恢復對烏克蘭民用與基礎設施進行無人機攻擊之後。
根據羅馬尼亞當局說法，事件並未傳出造成人員傷亡，但有1根電線桿和1棟房屋的附屬建築受損，瓦斯供應也為了預防起見而暫時切斷。
羅馬尼亞是北大西洋公約組織（NATO）成員國，然而自從俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動全面侵略後，其境內數度發生領空遭侵犯或無人機殘骸掉落事件。而羅馬尼亞總統丹恩（Nicusor Dan）指出，這次是首度確實造成財損，他們非常嚴肅看待。
英國國防部表示，這起無人機墜落發生後，英國皇家空軍2架編入北約部隊、駐紮在羅馬尼亞博爾恰（Borcea）的颱風（Typhoon）戰機緊急升空應對。
羅馬尼亞外交部發布聲明說，部長托尤（OanaToiu）已為此召見俄羅斯大使。
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